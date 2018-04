UŽIVO, LIVERPOOL IMA OGROMNU PREDNOST NA ETIHADU: Lovren od prve minute, Guardiola Aguera ostavio na klupi

Liverpool ima ogromnu prednost od tri gola iz prve utakmice te je pred momčadi jako težak zadatak ukoliko žele izboriti polufinale Lige prvaka. No Aguera, De Bruynea i ostatak nikada ne treba otpisivati

Tekstualni prijenos pratite uživo na našem portalu…

UŽIVO

MANCHESTER CITY – LIVERPOOL 0-0

ROMA – BARCELONA 0-0

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Fernandinho, De Bruyne, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, G Jesus

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Firmino, Salah

1′ – Počela je utakmica na Etihadu!

Liverpool je u prvoj utakmici na Anfieldu u potpunosti nadigrao momčad Pepa Guardiole u prvom poluvremenu te je rezultat bio velikih 3-0. U drugom dijelu igrači Jürgen Kloppa smanjili su ritam igre, City je preuzeo inicijativu, ali nije uspio doći do gola.

Jedan od zaslužnijih igrača za to je stožerni igrač obrane Redsa, Virgil Van Dijk:

“Nekada sam i previše smiren. Znalo me to i koštati, da budem iskren. Nikad nisam nervozan, samo uzbuđen. Mislim na to da igram s ekipom za polufinale Lige prvaka. Uživam u tome, zato sam i počeo igrati nogomet. Radi se o cjelokupnom načinu na koji se branimo, od napadača pa igrača iza njih. Tako je i nama lakše. Moramo biti ponosni na sebe jer svi sudjelujemo u obrani”, rekao je Van Dijk.

Klopp neće moći računati na ozlijeđene Cana, Gomeza, Hendersona, Lallanu i Matipa dok je upitan i Moreno dok se vratio Salah koji je zbog manje ozljede propustio gradski derbi protiv Evertona.

Najveća prijetna obrani Liverpoola trebao je biti Sergio Agüero kojemu nedostaje jedan pogodak do toga da postane prvi igrač s 200 golova za City, ali Guardiola ga je odlučio ostaviti na klupi.