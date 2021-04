UŽIVO, LIGA PRVAKA: Modrićev Real Madrid na Anfieldu brani veliku prednost, Manchester City u Dortmundu

Liverpool: –

Real Madrid: –

Borussia D.: –

Mancghester City: –

U srijedu navečer doznat ćemo posljednja dva polufinalista Lige prvaka.

MODRIĆ NAJAVIO OKRŠAJ S LIVERPOOLOM: Kapetan Vatrenih govorio je o svojem ugovoru i o Mbappeovom dolasku u Real

U uzvratnim utakmicama od 21 sat u srijedu snage će odmjeriti aktualni španjolski i engleski prvaci, Real Madrid i Liverpool, te engleski Manchester City i njemačka Borussia Dortmund.

Just 2 semi-final spots remain! Who will fill them? 🤷‍♂️#UCLfixtures | @GazpromFootball | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021