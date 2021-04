UŽIVO, KRAH SUPERLIGE: Navijači diljem Europe slave veliku pobjedu, istupili Inter i Atletico, Čeferin postavio ultimatum preostalim klubovima

U utorak navečer su engleski klubovi Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham i Chelsea priopćili kako se povlače iz Superlige. Dan kasnije predsjednik Juventusa Andrea Agnelli priznao je da se Superliga neće moći održati bez šest engleskih klubova. Razvoj događaja pratite uživo na portalu Net.hr

12:35 – Neki su se dobro našalili na račun preostalih klubova koji još službeno nisu odstupili nazvavši ih polufinalistima Superlige.

We are down to the semifinalists of the Super League: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus and AC Milan — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) April 21, 2021

12:23 – Talijanski novinar Nicolo Schira javlja da je predsjednik Uefe postavio ultimatum preostalim supelrigašima kaok moraju danas odustati od te ideje ili će snositi ozbiljne posljedice.

#UEFA President #Ceferin disintegrates the #SuperLeague: "The clubs that remain in the Super League will have officially serious repercussions. They have until 5pm of today to go out from the project!” — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2021

12:05 – Ubrzo nakon Atletica istupio je i milanski Inter. Preostala su još samo četiri kluba, Juventus, Real Madrid, Barcelona i Milan.

📢 | STATEMENT Official Club Statement ⤵️#FCIM — Inter (@Inter_en) April 21, 2021

Eight of the 12 clubs have now officially pulled out of the European Super League. ❌ Arsenal

❌ Chelsea

❌ Liverpool

❌ Man City

❌ Man United

❌ Spurs

❌ Atletico Madrid

❌ Inter Milan

Barcelona

Real Madrid

AC Milan

Juventus pic.twitter.com/206dTPCxE3 — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

Official statement. Inter have left the #SuperLeague, confirmed. 🚨🚫 “Inter confirms that the club is no longer a member of the Super League project. We are always committed to giving the fans the best football experience; innovation and inclusion are part of our DNA”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021

11:54 – Atletico Madrid napustio je Superligu.

“Odluku o ulasku u ovaj projekt bili smo donijeli u ponedjeljak, jer su tada postojali uvjeti kojih trenutačno nema. Za klub je ključna harmonija između svih skupina koje čine našu crveno-bijelu obitelj, posebno naših navijača. Prva momčad i njen trener pokazali su zadovoljstvo klupskom odlukom, jer smatraju da su sportske zasluge trebaju biti iznad bilo kojeg drugog kriterija”, stoji među ostalim u priopćenju Atletica.

Atletico Madrid are out: "The Atlético de Madrid Board of Directors, meeting this Wednesday morning, has decided to formally communicate to the Superliga and the rest of the founding clubs its decision not to finally formalize its adherence to the project." — Simon Stone (@sistoney67) April 21, 2021

Official statement. Atlético Madrid are set to leave the #SuperLeague. 🚨🚫 Also Inter are 100% out of the project and left the #SuperLeague. pic.twitter.com/QwbZjZMND8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021

O propasti Superlige razgovarali smo s Brankom Struparom.

Superliga se neće moći održati bez šest engleskih klubova, potvrdio je čelnik Juventusa i potpredsjednik Superlige Andrea Agnelli za Reuters.

English football fans be proud …. around the world you are receiving credit for scuppering the Super League Marca: The pressure of English fans chanting ‘Football for the people’ broke the Super League AS: The pressure of English fans + govt forced their clubs to back down https://t.co/WOGd4eIdDH — Rob Draper (@draper_rob) April 21, 2021

11:25 – Prema najavama iz Italije očekuje se da bi uskoro Inter i MIlan također trebali povući iz priče,.

Vlasnik Liverpoola uputio ispriku navijačima i momčadi

11:20 – Vlasnik nogometnog kluba Liverpool John Henry ispričao se u srijedu navijačima i momčadi zbog “uznemiravanja” uzrokovanog klupskim angažmanom u kreiranju projekta europske Superlige.

Liverpool je bio jedan od šest engleskih klubova koji je našao među 12 incijatora novog natjecanja čije je osnivanje obajvljeno u nedjelju. No, već u utorak navečer, nakon što su se osnivanju Superlige usprotivile UEFA i FIFA, te nakon niza negativnih reakcija i protesta navijača, svih šest momčadi iz engleske Premier lige odustalo je od projekta zatvorenog elitističkog natjecanja.

Chelsea fans on the front of @marca this morning. “Super embarrassment”. @AS_Futbol: “England blows up the Super League.” pic.twitter.com/MwMxNC4qgc — Tom Allnutt (@TomAllnuttAFP) April 21, 2021

“Želim se ispričita svim navijačima Liverpoola za uznemiravanje koje su doživjeli u proteklih 48 sati. Iako to ne treba posebno naglašavati, ali treba reći, ovaj projekt nikada ne bi uspio bez podrške navijača. U posljednjih 48 sati bili ste vrlo jasni da neće uspjeti. Čuli smo vas. Ja sam vas čuo”, izjavio je John Henry u video poruci objavljenoj na klupskom internetskom portalu.

BREAKING Juventus chairman and Super League founder Andrea Agnelli confirms the breakaway competition can no longer go ahead after six English clubs withdrew. pic.twitter.com/WV7Ar36Srv — DW Sports (@dw_sports) April 21, 2021

“Želim se ispričati Juergenu (Kloppu)… igračima i svima koji naporno rade kako bi naše navijače učinili ponosnima. Oni nisu odgovorni za ovo. Iznevjerio sam vas u ovom poduhvatu i zbog toga mi je žao. Ja sam jedini odgovoran za negativnosti koje su se pojavile u posljednja dva dana”, poručio je vlasnik Liverpoola.

Nakon odustajanja engleskih momčadi novo natjecanje, čiji je inicijator i prvi čelnik predsjednik Real Madrida Florentino Perez, ostalo je na tri španjolska i tri talijanska kluba. No, u srijedu je i milanski Inter najavio da će krenuti putem engleskih klubova, jer je zbog posljednjeg razvoja događaja izgubio interes za sudjelovanje u projektu Superlige.

Rakcije na objavu Engleza

10:15 – Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin pozdravio je odluku engleskih klubova.

“Vratili su se sada i znam da mogu puno toga ponuditi ne samo natjecanjima, već i cijeloj europskoj igri. Sada je najvažnije da idemo dalje, obnovimo jedinstvo u kojem je igra uživala prije ovog i zajedno idemo naprijed “, rekao je Čeferin.

Branič Manchester Cityja Aymeric Laporte također nije skrivao zadovoljstvo.

“Još uvijek vjerujem da ima puno stvari za popraviti, ali ovo definitivno nije bio pravi put i vrlo sam ponosan što vidim odgovor nogometnih navijača širom svijeta.”

Brtanski premijer Boris Johnsson je reagirao na vijest objavljenu u medijima da se Manchster City i Chelsea povlače iz Superlige, što je kasnije City i službeno potvrdio.

“Odluka Chelseaja i Manchester Cityja je – ako se potvrdi – apsolutno ispravna i pohvaljujem ih na tome. Nadam se da će i ostali klubovi koji su uključeni u Europsku super ligu slijediti njihov vodstvo”, rekao je Johnson.

Bivši napadač i TV komentator Gary Lineker kratko je osvrnuo na vijest: “Vratili smo loptu”.

“Bravo, ljubitelji nogometa. Ovaj prekrasni sport ništa nije bez vas”, rekao je bivši igrač Arsenala Cecs Fabregas.

“Navijači su uvijek bili i uvijek će biti sastavni dio nogometnog kluba Liverpool. Na toliko su načina oni klub. S olakšanjem gledam na to da ih je klub slušao”, kazao je velikan Liverpoola Kenny Dalgliesh.

A branič Barcelone, koja je jpš uvijek u Superligi, Gerard Pique je dodao: “Nogomet pripada navijačima. Danas više nego ikad.”

o9:44 -Šest preostalih klubova nogometne Superlige poručilo je tijekom noći kako će nastaviti s planiranim organiziranjem natjecanja bogatih momčadi bez obzira na istupanje šest engleskih klubova.

“Unatoč objavi istupanja engleskih klubova, na što su bili prisiljeni pod pritiskom koji je nad njima izvršen, mi smo uvjereni da je naš prijedlog potpuno u skladu sa zakonom i normativom Europske unije što je danas potvrđeno sudskom odlukom (u Madridu) koja štiti Superligu”, navedeno je u zajedničkom priopćenju Real Madrida, Atletica, Barcelone, Juventusa, Milana i Intera.

“S obzirom na aktualnu situaciju, razmislit ćemo o najadekvatnijim koracima kako bi smo remodelirali ovaj naš projekt, uvijek imajući na umu cilj da navijačima ponudimo najbolje moguće iskustvo te potenciramo isplate solidarnosti čitavoj nogometnoj zajednici”, dodali su u priopćenju