UŽIVO, KAOS ISPRED OLD TRAFFORDA, NAVIJAČI PODIVLJALI: Napadnut autobus Liverpoola, ulaz na stadion blokiran, digli su i helikopter

Policija je danas bila puno organiziranija, ali svejedno je došlo do incidenta

Nogometaši Manchester Uniteda i Liverpoola trebali bi večeras u 21:15 trebali odigrati odgođenu utakmicu Premiershipa, koja se trebala igrati 2. svibnja, ali zbog upada navijača na Old Trafford prebacili su je za četvrtak navečer. Nažalost, incidenti se ponavljaju i danas, a navijači su napravili kaos ispred stadiona, te traže odgodu utakmice i napali su autobus Liverpoola. Podsjetimo, sukobi su krenuli prije desetak dana i to zbog toga što su šefovi Uniteda, obitelj Glazer, odlučili pristupiti Superligi.

20:25 – Igrači su uspjeli doći na stadion…

20:20 – Pale se baklje, ljudi je sve više, policija ih pokušava obuzdati, a izašao je čak i helikopter.

Manchester United fans are once again protesting outside Old Trafford ahead of the rescheduled game v Liverpool Follow live 👇 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 13, 2021

20:10 – Pred stadionom su se satima prije utakmice okupili navijači su već napravili opsadu i pokušat će spriječiti odigravanje utakmice, a ponovo su iznijeli transparente s porukama za Glazere.

19:48 – No, policija je danas bila puno organiziranija, ali svejedno je došlo do incidenta. Navijači Uniteda su na ulici u centru Manchestera autima blokirali prolaz autobusu koji je prevozio igrače Liverpoola. U jednom su trenutku napali autobus i probušili mu gume. No, policija je zatim raščistila prolaz do Old Trafforda i igrači su krenuli prema stadionu.

ada2 aje kelakuan fans manchester pic.twitter.com/VIVHjHQpmU — Bob (@aldy_nuriman) May 13, 2021