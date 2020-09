UŽIVO, JUBILARNI 70. HANŽEKOVIĆEV MEMORIJAL: Talentirani hrvatski atletičar ostvario veliku pobjedu – ‘Još se navikavam da sam zvijezda’

Tekstni prijenos pratite uživo na portalu Net.hr

U Zagrebu je započeo Hanžekovićev memorijal, najstarija sportska priredba u Hrvatskoj i jedan od najboljih atletskih mitinga na svijetu, koji svoje jubilarno, 70. izdanje dočekuje kao miting prestižne Continental Tour Gold serije.

19:40 – Mladi hrvatski atletičar Marko Čeko osvojio je prvo mjesto u skoku u dalj na 70. izdanju Hanžekovićevog memorijala s rezultatom 7.92 metara. Aktualni hrvatski prvak na 100 i 200 m, te u skoku u dalj pobjednički skok je ostvario u trećoj seriji.

“Sretan sam zbog pobjede, 7.92 m je dobar rezultat na Hanžeku. Atmosfera je bila odlična, premda stadion nije bio pun,” kazao je 20-godišnji član kninskog kluba Sveti Ante.

Čeko je na nedavnom prvenstvu Hrvatske postao prvak na 100 i 200 metara te u skoku u dalj. Pritom s vrlo zapaženim rezultatima, pogotovo u dalju gdje je slavio sa 8.04 metara što je njegov osobni rekord.

Time je postao tek četvrti Hrvat kojemu je uspjelo preskočiti tu čarobnu granicu, a njegov je rezultat treći najuspješnij.

Hrvatski rekord drži Siniša Ergotić sa 8.23 iz 2002., a dalje od Čeke skočio je još jedino Luka Aračić, 8.12 m 2001. Dužinu od 8 metara dohvatio je i Marko Prugovečki skočivši točno 8 metara prije osam godina.

“Mnogo toga se promijenilo nakon tog prvenstva. Novinari su me počeli zvati svaki dan. Bila je to za mene velika promjena, no polako se navikavam,” kazao je sa smiješkom.

Otkrio je kako ne razmišlja previše o hrvatskom rekordu koji iznosi 8.23 metara. “Idem polako, iz natjecanja u natjecanje. Možda rekord oborim na idućem natjecanju, možda za dvije godine, a možda nikada,” poručio je.

19:26 – Olimpijska pobjednica u bacanju koplja Sara Kolak nažalost, zbog ozljede palca nije nastupila na “Hanžeku”, međutim nije propustila dolazak na stadion Mladosti iz Savu.

“Teško je gledati natjecanje, a ne nastupati,” kazala je zlatna iz Rio de Janeira.

“Žao mi je što ove godine neću bacati na Hanžeku. Vrijeme je fenomenalno, idealno za bacačice,” kazala je Kolak

Miting je propustila zbog ozljede palca koju vuče već neko vrijeme.

“Ozljedu vučem već par mjeseci, utječe na tehniku i moje tijelo. Nikako nisam uspjela uloviti pravi ritam treninga. Ozljeda mi stvara problema prilikom važnog tehničkog elementa,” dodala je.

Članica riječkog Kvarnera je ove sezone nastupila na šest natjecanja, a najdalje je koplje bacila u Offenburgu gdje je pobijedila sa 62.68 metara. U Oslu je bacila 62.42, a na posljednja dva natjecanja u Chorzowu i Ostravi 61.25 i 60.52 m.

“Cijela ova godina je teška i specifična. Međutim, iz nje smo uzeli najbolje što smo mogli. Sada imam godinu više za pripremu za olimpijske igre u Tokiku,” poručila je na kraju Kolak.

19:14 – Traje prvo jako natjecanje u muškom bacanju diska. Nakon druge serije vodi Šveđanin Danie Stahl i ujedno je bacio rekord mitinga od čak 66.87 metara što je 70 cm više od prijašnjeg rekorda.

19:10 – Dominik Guštin slavio je u konkurenciji atletičara na 100 metara rezultatom 11.02. Drugo mjesto pripalo je Mateju Klariću (11.11), a treći je završio Franko Salaj (11.14)

19:06 – Hrvatska atletičarka Anamarija Marić pobjednica je u konkurenciji na 100 m, slavila je rezultatom 12.17 što je njezin najbolji rezultat. Druga je završila Melani Bosić (12.23), a treća Luana Bobanović (12.31).

18:45 – Na atletskom stadionu Sportskog parka Mladost na Savi miting je svečano otvorio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

“Zagreb ne može ništa zaustaviti!”, poručio je gradonačelnik.

Unatoč pandemiji koronavirusa, koja je uzdrmala svijet sporta, na Mladosti će se i ove godine okupit brojni vrhunski atletičari.Predvodi ih dvostruka olimpijska pobjednica u bacanju diska Sandra Perković koja niti ove godine neće propustiti nastup pred svojom publikom. U Zagrebu će nastupiti europski i bivši svjetski prvak na 200 metara Turčin Ramil Gulijev, te svjetski doprvak na 800 metara BiH atletičar Amel Tuka. Već tradicionalno organizatori mitinga posebnu pozornost posvećuju memorijalnoj utrci na 110 metara s preponama. Glavni suparnici u borbi za pehar obitelji Hanžeković bit će trećeplasirani s ovogodišnje svjetske ljestvice, Francuz Wilhem Belocian, te šesti s te ljestvice Amerikanac Freddie Crittenden.Jedna od najkvalitetnijih disciplina “Hanžeka” bit će natjecanje skakačica u vis jer će nastupiti dvije prvoplasirane sa svjetske ljestvice, Ukrajinke Julija Levčenko i Jaroslava Mahučih.

Ovogodišnje izdanje mitinga provodi se uz stroge epidemiološke mjere, a za ovu manifesataciju je osigurano tek 700 ulaznica za gledatelje, dok je u normalnim okolnostima taj broj bio 10.000. Zbog strogih epidemioloških mjera nošenje zaštitnih maski je obavezno za sve osim za sportaše.