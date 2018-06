DALIĆ POJASNIO ODLUKU O SASTAVU: ‘Messi? Ne možemo ga čuvati s jednim igračem. Čeka nas šahovska partija’

Dan nakon što je Hrvatska protiv Nigerije upisala prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji izbornik Zlatko Dalić stao je pred novinare.

“Sretni smo i zadovoljni s tri boda, ali moramo ostati s dvije noge na zemljina zemlji. Ne smijemo ići u euforiju. Sad je jako važno je da mi sami o sebi odlučujemo. Moramo dobiti jednu od dvije utakmice. Nije bilo previše ljepote, ali smo ostvarili cilj i pobijedili. Čestitke svim igračima, ali to je samo jedna utakmica. Pred nama je još puno posla i težak put”, rekao je Dalić o jučerašnjoj utakmici.

O sastavu

“Imamo dobru ekipu i nije lako složiti momčad. Mora se napraviti balans . Tražili smo balans protiv Nigerije. Moja odluka je bila da je prva utakmica i da nemamo što čekati, ne možemo se vaditi na Argentini. Moramo tražiti taj okomiti, dubinski pas i zato za to moraš imati brze igrače poput Rebića, Kramarića i Perišića, dok Mandžukić radi svoj posao. Mi smo odigrali kako treba. Pogotovo zadnji red s Vidom i Lovrenom. Govorio sam da moramo biti momčad i ekipa. Ako toga nema, onda nema ni rezultata i ambijenta. Mislim da je odluka bila dobra”, kazao je Dalić.

Za nekoliko dana, odnosno u četvrtak navečer na noge Vatrenima stiže Argentina. Oni u prvom susreti nisu uspjeli doći do pobjede nad Islandom i sada će se htjeti iskupiti.

Kako s Argentinom?

‘Sad smo u komotnijoj situaciji nego Argentina. Imamo tri dana da se pripremimo. Tražiti rješenja za Messija. Znamo da ga ne možemo čuvati s jednim igračem zato ćemo morati biti kompaktni. Imamo i mi imamo svoje adute. Neću sputavati igrače da pokažu svoju raskoš i talente. Nećemo se braniti i tražiti bod, jer mislim da to nema svrhe”, otkrio je Dalić.

“Argentina nije očekivala takav rezultat protiv Islanda. Oni će morati biti odlučniji protiv nas i imat će pritisak. Kao i mi znaju s kim igraju. To biti jedna šahovska partija”, smatra izbornik.

Progovorio je potom u povratku Modrića u dubinu veznog reda.

“Kad sam ga stavio protiv Grčke i Ukrajine da igra na desetku bile su pohvale i govorilo se da je to njegova pozicija. Ali kad igra slabo onda to ‘nije Lukina pozicija’. On može igrati sve. Ima želju i snagu. Sigurno je naša igra sporija kada ne igra u vezi, ali imamo sjajnih igrača poput Badelja, Kovačića ili Rakitića koji mogu igrati tu poziciju”, rekao je Dalić. Potom je uslijedilo pitanje o Argentini i Messiju.

Usporedba s Vatrenima

”Bio sam sretan kad sam vidio da Argentina vodi, ali kad je Island izjednačio, onda sam navijao da tako ostane. Messi nije bio u najboljem izdanju, kompaktnošću moramo zaustaviti njegove napade. Nešto se pita i nas u toj utakmici. Želim napraviti rezultat. Messi je najbolji svjetski igrač. On nekad može sve napraviti sam i moramo dati sve od sebe. Nadam se da ćemo proći u drugu krug”, poručio je.

“Rebić i Perišić? Veseli me što pomažu u fazi obrane. Perišić ima još puno prostora, dok je Rebiću ovo prvi put da je u ovoj ulozi. Od njih puno očekujem”, jasan je.

Usporedba s 1998. bila je neizostavna. Lovren je nedavno rekao da je ovo nova zlatna generacija,

“Sretan sam ako moj igrač tako govori i ima takvo samopouzdanje. Mi svi živimo u sjeni Vatrenih iz 98′. Nitko sretniji od nas da to ponovimo, ali moramo ići korak po korak. Puno je toga bitno za rezultat. Moramo dati maksimum, I ostale reprezentacije isto imaju ciljeve. Puno se toga mora poklopiti kako bi ponovili Francusku”, rekao je izbornik.

Pohvalio navijače

“Ćorluka? Rekao sam da ćemo napraviti skauting za Argentinu. Imamo tri dana. On nam je Ćorluka jako bitan igrač i on je bez pogovora prihvatio da ide na klupu. Rekao sam mu da je to najbolja opcija za nas za prvu utakmicu. Ali, sada je na redu Argentina i moramo odlučiti što je najbolje za nas. U kombinacijama u glavi imam i njega. Moramo pronaći najbolju kombinaciju i svaki igrač mora prihvatiti da je dio momčadi biona klupi ili igrao”, kazao je Dalić.

Potom se osvrnuo na navijače.

“Pokazali koliko vole Hrvatsku reprezentaciju. Prema mojim procjenama bilo nas je oko 15, 20 tisuća što na tribini, što na ulicama.. U Hrvatskoj se gledalo na trgovima i bez zajedničke sinergije nas i navijača nema rezultata. Ovo protiv Nigerije je bila prekrasna slika. Razumijem one koji imaju nešto protiv reprezentacije, ali ovo nije ni mjesto ni vrijeme da se to radi”, poručio je.