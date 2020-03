Nikada toliko igrača nije dobilo pretpozive

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis kandidata za nadolazeći prijateljski turnir u Dohi na kojem će Hrvatska igrati protiv Švicarske (26. ožujka) i Portugala (30. ožujka).

“Nadam se da ćemo za dva tjedna putovati u Katar, ali pratit ćemo tijek situacije i tako se ponašati. Tako se sad i ponašamo te smo stavili veći broj igrača na pretpozive da imamo više igrača na raspolaganju ako se što dogodi”, kazao je Dalić.

“Najvažnije je da su svi igrači zdravi. Moramo koristiti da svaki trenutak i bilo bi mi jako žao da dođe do nekih promjena”, dodao je.

“Moj plan je da damo svima šansu da igramo, da dobiju minute i da se ponovno okupimo, da vidimo igrače i u kakvom su stanju. Pokušat ćemo neke sisteme i vidjeti što možemo napraviti. Nemamo puno vremena ni kasnije i moramo sve iskoristiti”, rekao je izbornik.

“Minutaža? Imamo bolju situaciju. Najvažnije da do Eura dođu svi spremni. Rekao sam DA nekima mogu progledati kroz prste manje minutaže, ovim mlađima baš i ne. Imamo igrača koji se nameću, to je dobro za budućnost. Neću previše o odstupati od svojih principa i igrača koji su iznijeli kvalifikacije”, naglasio je izbornik.

“Postoli li plan B ako dođe do odgode turnira u Kataru? Koliko ja znam nema neke odluke. Situacija se mijenja, ali nema odluke. Ponavljam, radimo kao da će sve biti u redu”, završio je.

Popis igrača:

Vratari: Dominik Livaković (Dinamo), Lovre Kalinić (Toulouse), Simon Sluga (Luton Town)

Braniči: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Augsburg), Mile Škorić (Osijek), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Borna Barišić (Rangers), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Dario Melnjak (Rizespor)

Vezni igrači: Luka Modrić (Real Madrid), Ivan Rakitić (Barcelona), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Milan Badelj (Fiorentina), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Mario Pašalić (Atalanta)

Napadači: Ivan Perišić (Bayern), Ante Rebić (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Bruno Petković (Dinamo)

Pretpozivi: Ivo Grbić (Lokomotiva), Josip Juranović (Hajduk), Domagoj Bradarić (Lille), Filip Benković (Bristol City), Filip Bradarić (Celta Vigo), Marko Rog (Cagliari), Mislav Oršić (Dinamo), Mirko Marić (Osijek) i Antonio Mirko Čolak (Rijeka).

UŽIVO

11:19 – “Nadam se da ćemo za dva tjedna putovati u Katar, ali pratit ćemo tijek situacije i tako se ponašati. Tako se sad i ponašamo te smo stavili veći broj igrača na pretpozive da imamo više igrača na raspolaganju ako se što dogodi”, kazao je Dalić.

“Najvažnije je da su svi igrači zdravi. Moramo koristiti da svaki trenutak i bilo bi mi jako žao da dođe do nekih promjena”, dodao je.

“Moj plan je da damo svima šansu da igramo, da dobiju minute i da se ponovno okupimo, da vidimo igrače i u kakvom su stanju. Dogovor s njim je da ako ne bude branio, zamijenit ćemo ga s Grbićem. Pokušat ćemo neke sisteme i vidjeti što možemo napraviti. Nemamo puno vremena ni kasnije i moramo sve iskoristiti.”

“Minutaža se popravila? Imamo bolju situaciju, ne možemo mi to mijenjati. Najvažnije da do Eura dođu svi spremni. Rekao sam da nekima mogu progledati kroz prste manje minutaže, ovim mlađima baš i ne. Imamo igrača koji se nameću, to je dobro za budućnost. Neću previše o odstupati od svojih principa i igrača koji su iznijeli kvalifikacije”, završio je.

11:18 – Stigao je Dalić. Počeo je s popisom.

11:16 – Bišćan je rekao da Brekalo nije na popisu jer je on na nivou A reprezentacije i da u situaciji kad je Perišić upitan tamo pripada.

11:09 – Prije Dalića pred kamere su stali Igor Bišćan i Josip Šimunić i objavili popise igrača na koje računaju u njihovim akcijama.

11:02 – Glasnogovornik je prvo progovorio o koronavirusu u te naglasio da se prati situacija iz dana u dan. Za sada su na popisu svi igrači.

“Svi stožeri naših reprezentacija su u međusobnom kontaktu s liječničkom komisijom. Izbornici će danas staviti na popis sve igrače na koje računaju, a naravno da su moguće i promjene na popisima u skladu s razvojem situacije u zemljama u kojima igraju. Situacija se prati iz dana u dan i reagirat će se po potrebi”, rekao je Tomislav Pacak.

10:22 – Izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan, predstavit će svoju listu igrača na koje računa za kvalifikacijske utakmice za odlazak na Europsko prvenstvo koje Hrvatska U-21 igra u gostima protiv Škotske (27. ožujka) te kod kuće protiv Litve (31. ožujka u Puli). Izbornik U-19 reprezentacije Josip Šimunić najavit će, pak, Elitno kolo kvalifikacija za EP, koje će biti održano u Hrvatskoj (Lučko, Velika Gorica, Sesvete) od 25. do 31. ožujka, a na kojem će Hrvatska U-19 odmjeriti snage s Turskom, Portugalom i Slovačkom.

Postoji ozbilja vjerojatnost da će Dalić u Katar bez “Talijana’

Sportske novosti pišu kako će “Zlatko Dalić u ponedjeljak, bude li prema planu, objaviti popis s našim “Talijanima”, no ne bi začudilo da ponudi i alternativne igrače kojima će ići pretpozivi jer je ozbiljna vjerojatnost da će u Katar morati bez njih. Stalno je zvao Rebića, Brozovića, Pašalića i Badelja, a često i Roga“.

Koronavirus i uvedene mjere kumuju situaciji

Koronavirus i posebne mjere koje su zbog epidemije uvedene, naime, kumuju tome. Ozbiljno je navedeno uzdrmalo normalne nogometne aktivnosti, formalnosti i planove, ne samo u zemljama gdje je epidemija najveća poput Kine ili, u Europi, najvećeg žarišta Italije, nego i drugdje u svijetu.

“Svi putnici koji u Katar slijeću iz Italije ili su u zadnja dva tjedna boravili u Italiji moraju ići u karantenu 14 dana, neovisno o tome koje im je zanimanje. Tu nema iznimke ni za koga, pa ni za sportaše”, poručili su iz hrvatskog veleposlanstva za SN. To bi značilo da pola momčadi Vatrenih neće nastupiti u Dohi. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Nogometaši ne mogu u izolaciju čak i da žele

Jasno je kako nogometaši ne mogu u izolaciju čak i da žele, jer za to bi trebali u Dohu doći već ovog ponedjeljka, 9. ožujka, ili samo dan-dva kasnije, da bi prošli kroz karantenu i mogli igrati 26. ožujka. Prije svega, zato što su u klubovima koji ih ne bi pustili tako dugo, a i sportaši neće prekinuti redovne treninge na dva tjedna.

Što će biti s turnirom?

Dakle, postavlja se pitanje što će biti s turnirom? Hoće li Katarani ipak napraviti iznimku i dopustiti nogometašima Hrvatske, Portugala, Belgije i Švicarske iz Serie A ulazak u Dohu bez karantene, a među njima je i najveća zvijezda turnira Cristiano Ronaldo, ili će ostati čvrsti da nema prolaza ni za koga tko je bio u Italiji te će se nacionalne vrste morati odreći njihovih usluga?

Na potezu su Katarani, iako je jasno kakva su pravila. Ipak, ne radi se o SP-u nego o prijateljskom turniru koji, doduše, donosi marketinšku i svaju drugu zaradu, te globalnu promociju zemlje koja je plodno tlo za izbiljne poslovnjake diljem svijeta. Znači, nije samo nogomet u pitanju, nego i – novac!