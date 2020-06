UŽIVO, ISTRA-LOKOMOTIVA: Nastavlja se nikad uzbudljiva borba za drugo mjesto: ‘U Puli nas zanima samo puni plijen’

Nakon velike pobjede protiv Hajduka u Kranjčevićevoj pred nogometašima Lokomotive gostovanje je u Puli gdje ih čeka pretposljednja Istra. To im je ogromna prilika da u završnici sezone učvrste drugo mjesto na tablici koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Tekstualni prijenos utakmice od 18:55 pratite na portalu Net.hr.

UŽIVO

Istra – Lokomotiva 0:0

Istra:

Lokomotiva:

17.17 – Devetnaestogodišnji Indrit Tuci odigrao je sjajnu utakmicu protiv Hajduka. Postigao je pogodak u 59. minuti koji je bio poništen zbog minimalnog zaleđa, da bi u 66. minuti u maniri velikih igrača postigao gol za 2:2! Uoči Istre poručuje:

“U Puli nas zanima samo puni plijen, odnosno sva tri boda, no svjesni smo da nas očekuje izrazito teška utakmica. No dati ćemo sve od sebe kako bi to i ostvarili. Svoj prvijenac za seniore Lokomotive sam postigao upravo na Aldo Drosini, no u sutrašnjoj utakmici nije bitno tko će se upisati u strijelce, bitna je samo pobjeda.”