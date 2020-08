UŽIVO, INTER PROTIV ŠAHTARA U POLUFINALU EUROPSKE LIGE: Počela je utakmica, Brozović igra od prve minute

Ponedjeljak, 21.00

Inter: Handanović, Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez

Šahtar: Pyatov, Dodò, Kryvtsov, Khocholava, Mativyenko, Marcos Antonio, Stepanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Junior Moraes

⚫️🔵 Lukaku & Lautaro Martínez lead the line in a familiar 5-3-2 setup for Inter. #UEL

20.05 Stigli su sastavi momčadi, za Inter će od prve minute igrati hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović.

1′ Počela je utakmica.

Nogometaši Intera i ukrajinskog Šahtara iz Donjecka igraju u ponedjeljak utakmicu polufinala Europske lige.

Pobjednik ovog dvoboja igrat će u finalu protiv španjolske Seville koja je u drugom polufinalu u nedjelju svladala Manchester United s 2:1 (1:1).

United je u toj utakmici poveo golom Brune Fernandesa (9-11m), poravnao je Suso (26), a finale Sevilli osigurao je De Jong (78).

Who will join Sevilla in the final❓#UEL

