Od 18 i 15 hrvatska ženska rukometna reprezentacija igra jako važnu utakmicu protiv Rumunjske a u slučaju pobjede, došle bi na korak do polufinala Eura, što bi bio povijesni rezultat. Tekstualni prijenos ovog zanimljivog dvoboja UŽIVO pratite na portalu Net.hr

UŽIVO

Europsko prvenstvo za rukometašice, drugi krug; Sydbank Arena

Prvo kolo: Kolding

Hrvatska – Rumunjska 18:15

Hrvatska: Pijević; Mičijević, S. Posavec, Krsnik; P. Posavec, Ježić, Mamić

Rumunjska: Dumanska; Neagu, Buchesci, Laszio; Dinca, Ostase, Seraficeanu

41‘ Mini serija Rumunjki od 4-1, nadajmo se da ovo nije ulaz Hrvatica u onu notornu “crnu rupu”.

37′ Idu Hrvatice i do šest razlike golovima Ježić i Blažević (7m), ali vraća Neagu to na +5 za naše. Sjajno su cure ušle u drugo poluvrijeme, to je ona igra koju smo gledali cijelo ovo prvenstvo.

31‘ Krenulo je drugo poluvrijeme, Valentina Blažević otvara pogotkom za Hrvatsku, to je njen peti gol u ovoj utakmici.

HT Gotovo je prvo poluvrijeme. Hrvatice su bile u velikom deficitu, ali su se furiozno vratile. Imat će o čemu Rumunjke pričati na poluvremenu, otpuhale su ih s parketa. Četiri gola zabila je Blažević, tri gola imaju Mičijević, Ježići Kalaus, jedan je zabila Krsnik.

26′ Izgleda da ćemo na poluvrijeme s vodstvom, naše cure su okrenule rezultat i trenutno vode 12:9. Po tri gola za Mičijević, Blažević i Ježić.

25′ – Evo nam i vodstva 9:8.

24′ – TOOOO, konačno smo ih uhvatili. 8:8.

22′ – Vraćamo se, naše su cure na samo golu zaostatka 7:8. Kapetanica ekipe Katarina Ježić zabila je dva gola zaredom i vratila nas na minus 1. U napadu smo sve bolji, ali fali nijasna čvrstoće više u obrani. Napravili smo 3-0 i vratili se u igru, ovo sad puno bolje izgleda.

21′ – Zabili smo dva gola u nizu, Rumunjke su uzvratile i sad je 5:8 za Rumunjsku.

19′ – Rumunjke imaju +4 (3:7). Ovo je najveća njihova prednost u ovoj utakmici. 4/12 je šut naših djevojaka, 7/11 Rumunjke su gađale do sad.

13′ – Naše promašuju sve živo u ovom otvaranju susreta, a Denisa Dedu ih je izludila svojim obranama. Sve se kod Rumunjki vrti oko nevjerojatne Cristine Neagu koja zabija, asistira i vuče Rumunjsku, dok je sva tri gola u našej reprezentaciji zabila Ćamila Mičijević. Uz neefikasan napad, naše djevojke su loše i u obrani.

10′ – Odmah uzvraća Hrvatska, koristi Mičijević još jednu svoju priliku, ide van na dvije minute Laura Popa. Uzbudljivo je, zahuhtava se priča.

10′ – Rumunjke su povele s 4:2, nakon gola Mičijević koja vodi bitku s Neague na terenu.

8′ – Rumunjska vodi s 1:3. Nije dobro počelo, ali nema veze, vjerujemo da će se naše rukometašice probuditi. Još jednom Neagu zabija.

6′ – Rumunjska s dva uzastopna gola dolazi do prvog vodstva na utakmici od 2:1. Trenutno smo na jednom golu iz četiri pokušaja, Rumunjke imaju 2/6. Po jedan žuti karton na obje strane.

3′ – Evo i prvog pogotka Hrvatske, Mičijević, naša ponajbolja igračica na turniru, zabija za 1:0.

2′ – Prva prilika Rumunjki je propala, ni naše igračice nisu realizirale svoju priliku i na početku je 1:1 u nerealiziranim pokušajima.

1′ – Počela je utakmica. Sretno Hrvatska!

BUILD-UP: In group II @HRStwitt 🇭🇷 play #Romania 🇷🇴 and it's a clash of two amazing left backs: Larissa Kalaus & @CrisNeagu8. Who will triumph? Watch LIVE on EHFTV at 18:15!#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/sJzUQ1N1aP — EHF EURO (@EHFEURO) December 10, 2020

18.05 – Drugi susret u našoj hrvatskoj skupini igraju Nizozemska i Norveška od 20.30. Pobjedom nas i Norvežanki već bi puno toga bilo jasno u ovoj grupi 2 u Koldingu.

18.00 – Petnaest je minuta do početka ove zanimljive utakmice. Podsjetimo, današnjom pobjedom bi hrvatske rukometašice odškrinule vrata drugog kruga Eura, a u slučaju poraza još uvijek su u igri.

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija se s tri pobjede u isto toliko nastupa u prvom krugu natjecanja po prvi put nakon deset godina plasirala u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu, a u četvrtak bi pobjedom protiv Rumunjske (18.15 sati) u prvom kolu drugog kruga natjecanja stigla nadomak plasmana u polufinale.

FANTASTIČNA HRVATICA KOJU NAZIVAJU TERMINATORICOM: ‘Odluka organizatora bila nam je šok. Ne znam zbog čega se sve to radi’

Rumunjska je reprezentacija s izuzeno bogatom tradicijom, osvojila je tri naslova svjetskih prvakinja, doduše dosta davno (1956, 1960, 1962), usto ima i dva srebra (1973, 2005) te broncu otprije pet godina baš iz Danske. Na ovom EP Rumunjska je prvo izgubila od Njemačke (19-22), zatim je pobijedila Poljsku (28-24) te na kraju izgubila od Norveške (20-28) pa je u drugi krug ušla bez bodova za razliku od Hrvatske koja je prenijela maksimalna četiri.

[FOTO] DETALJ S UTAKMICE HRVATSKE I SRBIJE KOJI MNOGI NISU VIDJELI: Pogledajte što je naša rukometašica napravila protivnici

Prva zvijezda reprezentacije je Cristina Neagu koja je čak četiri puta irana za najbolju igračicu svijeta. Danas je članica jednog od vodećih rumunjskih klubova CSM Bukurešta u kojemu brani naša Jelena Grubišić. Na ovom prvenstvu se muči jer nema pravu suigračicu u sredini pa je njezina realizacija daleko ispod očekivanja. Do sada je postigla samo 16 pogodaka iz 46 udaraca, što daje skroman učinak od 36 posto. Na vanjskim pozicijama drušvo joj najčešće rade Eliza Buceschi (šut 8/20, 40 posto) i Cristina Laszlo (šut 11/15, 73 posto). Iznimno važna snaga Rumunjske je Lorena Ostase na crti. Ima samo 23 godine i sjajno je zamijenila Krinu Pinteu koju je zaustavio koronavirus. U tri susreta ima sjajnu realizaciju – 15 pogodaka iz 20 pokušaja ili 75 posto. I po tome je na listi strijelaca prvi pivot EP.

Rumunjska ima i odlične vratarke. Prva je članica Podravke Julija Dumanska koja je obranila 24 od 70 udaraca, odnosno 35 posto, no odlično ju mijenja i Denisa Dedu (14/39, 36 posto).

Loš skor

Hrvatska još nikada nije pobijedila Rumunjsku na europskim prvenstvima. Dosada su igrale četiri susreta i u sva četiri bolja je bila Rumunjska.

“Mi još nismo ni svjesni gdje smo i što smo. Nakon Srbije svi smo se doslovno emotivno ispraznili. Uvjeravam vas da nema euforije, sretni smo, ali idemo dalje. Malo nas je poremetio EHF promjenom rasporeda, ali kako nama, tako je i svima. Uspjeli smo dobiti dopuštenje da izađemo iz hotela i odemo prošetati negdje na zrak, da ga malo udahnemo uz neke vježbe. Moram curama izbiti rukomet iz glave, a ja ću za to vrijeme gledati video Rumunjske koja ima sjajne igračice. Vanjska linija s Neagu, Laslo i Buceschi strašno je jaka. Imaju mladu i visoku ljevakinja Lauru Popu, Ostase je sličnih predispozicija kao i Pintea, dvije odlične golmanice, Dumansku koja igra u Podravki i Dedu koja nije mogla braniti protiv Njemačke. One su došle po medalju, jake su pucačice, surađuju s pivotima, trče u kontru. Mi idemo dalje, kao i dosad, utakmicu po utakmicu”, rekao je izbornik Nenad Šoštarić u najavi susreta.

“Presretne smo i prezadovoljne, i dalje ne možemo vjerovati što smo napravile. Čitamo portale, novine i još uvijek ne vjerujemo da smo to stvarno mi napravile. Nismo mogle ovo sanjati, ali očito je da je sve moguće. Malo su se slegnuli dojmovi danas, idemo dalje, dat ćemo sve od sebe kako bi postigle što bolji rezultat”, dodala je srednja vanjska igračica Valentina Blažević.