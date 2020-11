UŽIVO, HRVATSKA – LITVA: Mladi Vatreni imaju samo teoretske šanse za odlazak na Euro; ‘Dok god postoji nada, vjerovat ćemo da možemo proći’

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za U21 Europsko prvenstvo pratite na Net.hr-u

UŽIVO

Kvalifikacije za U21 Europsko prvenstvo, 6. kolo

Stadion Aldo Drosina, Pula, 17.00 sati

Hrvatska – Litva 0:0

Hrvatska U21 nogometna reprezentacija u utorak na stadionu Aldo Drosina u Puli protiv Live igra zadnju utakmicu kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na Europsko prvenstvo.

SEDAM MLADIH VATRENIH POZITIVNO NA KORONAVIRUS UOČI KLJUČNE UTAKMICE: Bišćan hitno pozvao još petoricu igrača

Za dohvaćanje plasmana na Euro, momčadi Igora Bišćana u ovoj je utakmici potrebna pobjeda, ali i poklapanje rezultata druge utakmice.

IGOR BIŠĆAN PRIZNAO ONO ŠTO SE VIDJELO IZ AVIONA: ‘Od tog trenutka smo se spašavali, strepili. Razočaran sam…’

‘Moramo dati maksimum do zadnje minute’

Hrvatskoj U21 reprezentaciji treba pobjeda protiv Litve kako bi imali minimalne šanse za plasman na Europsko prvenstvo. U takvu smo se situaciju uvalili jer smo u proteklom kolu remizirali sa Škotima i sada se moramo nadati da će Grčka najmanje odigrati neodlučeno s tom istom Škotskom.

“Najvažnije je odraditi svoj dio posla, dati maksimum do zadnje minute i ostvariti rezultat koji nam daje šansu. Moraju se poklopiti i rezultati iz drugih skupina, ali sve dok imamo šansu plasirati se, nadat ćemo se da je to moguće”, rekao je kapetan mladih Vatrenih Nikola Moro za službenu stranicu HNS-a, a njegov suigrač Luka Ivanušec je izjavio:

“Ne ovisimo sami o sebi, no na nama je da pobijedimo Litvu, a onda kako bude. Sve bih dao da sam mogao pomoći momčadi u Škotskoj, jako mi je žao što nisam mogao nastupiti. Kroz kvalifikacije smo pokazali da smo bolji od nekih suparnika, ali naposljetku se to nije vidjelo u rezultatu i za time možemo žaliti. Bilo je lijepih trenutaka, momčad je super, i dok postoji nada vjerovat ćemo da možemo proći. Ne odemo li na EP, bit će to veliki neuspjeh za ovu generaciju”

Koronavirus poremetio planove

U toj utakmici Bišćan neće moći računati na čak sedam reprezentativaca koji su bili pozitivni na testiranju na koronavirus uoči ključne utakmice za plasman na Euro. Stoga su za utakmicu protiv Litve upućeni dodatni pozivi Marku Điri, Dionu Dreni Belji, Ivanu Dolčeku, Josipu Mitroviću te Danielu Štefulju.

Podsjetimo, na Europsko prvenstvo plasirat će se devet prvoplasiranih momčadi te pet najboljih drugoplasiranih. Uoči zadnjeg kola Hrvatska je na trećem mjestu sa 17 bodova iza Češke i Škotske koje imaju po 18 bodova.

