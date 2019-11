HRVATSKA-GRUZIJA 2-1: Hrvatska nakon preokreta slavila u Puli, novi kapetan spasio Vatrene, ozlijedila se dva bitna igrača

🇭🇷🇬🇪

46' Second half begins.

🔁 Kalinić off, Sluga on.

🔁 Bartolec off, Juranović on.

🔁 Jedvaj off, Ćaleta-Car on.

🔁 Oršić off, Rog on.#CROGEO #Vatreni🔥

— HNS (@HNS_CFF) November 19, 2019