UŽIVO, TYSON NAKON 15 GODINA ULAZI U RING: ‘Ostat ću budan čitavu noć, samo neka mi majstor hoda po ringu’

Po mnogima najjači udarač svih vremena, jedan od najvećih boksača ikad Mike Tyson (54) ponovno je u ringu. Iron Mike se vratio samo za egzibicijski meč na osam rundi po dvije minute protiv Royja Jonesa Juniora.

Egzibicijski meč dogovoren na osam rundi po dvije minute: Staples Center: Los Angeles

Mike Iron Tyson (54 godine, 50-6 – 44 nokauta) – Roy Jones Junior (51 godina, 66-9- 47 nokauta)

4:45 – Badou Jack je u predborbi pobijedio Blakea McKernana.

03:30 Kad je riječ o bizarnoj godini kao što je ova 2020., sasvim je onda prikladno da bi nam boks mogao pružiti nešto u skladu s ludostima širom svijeta.

Legende Mike Tyson i Roy Jones Jr. , nakon godina izbivanja iz boksa, ponovno će ući u ring u međusobnom meču u Staples Centeru, inače domu Los Angeles Lakersa. Oko deset milijuna dolara zarade Tyson će donirati u humanitarne svrhe.

Kako će borba izgledati?

Na fight cardu se također nalazi borba YouTube influencera Jakea Paula i bivšeg višestrukog prvaka NBA Slam Dunk natjecanja Natea Robinsona. Doista je to vrsta događaja koja se čini jedinim mogućim završetkom tako bizarne godine.

TYSON I JONES JR. STALI NA VAGU, FRCALE ISKRE NA SUČELJAVANJU: Borci pokazala da su u fantastičnoj formi, Tyson nešto teži od Jonesa

Naizgled je beskrajno mnogo pitanja o tome kako će se borba Tysona i Royja Jonesa Juniora odvijati. Državna atletska komisija Kalifornije nadzire borbu i izvršila je, prema pisanju uglednog američkog CBS Sporta, nevjerojatan pritisak na suca Raya Coronu da donese određene restrikcije i plan kako će voditi borbu i koliko će dopuštati, kako bi borbu ograničili na “žestok sparing”, a niti jedan borac ne smije tražiti nokaut. No, na kraju su ipak dopustili nokaute.

Boksački svijet pita se i s nestrpljenjem iščekuje u ringu vidjeti najmlađeg boksačkog teškaškog prvaka svijeta, nekad najopakijeg tipa na planeti, koji je rušio svoje suparnike kao od šale. U srijedu smo razgovarali s Alenom Babićem, teškašem iz BK Leonardo iz Dubrave koji krupnim koracima grabi u profi vodama i prava je priča svjetskog boksa…

‘Ljudi očekuju Tysona od prije dvadeset i pet godina, ali moram reći kako će se svi razočarati’

Na skoru je 6-0, svih 6 borbi je završio nokautom, a niti jedna nije otišla u 4. rundu. Najduže je izdržao Tom Little prošlog vikenda, pao je u 3. Babić je samo za Net.hr u potpunosti otvorio dušu i progovorio o nekim stvarima o kojima i nije htio dosad javno govoriti. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Na kraju intervjua, nezaobilazno pitanje bilo je ono o meču Tysona i Royja Jonesa Juniora. Babić obožava Tysona.

“Ljudi očekuju Tysona od prije dvadeset i pet godina, ali moram reći kako će se svi razočarati. Ne smije se to očekivati. Ja sam sretan samo da hoda po ringu. Samo da majstor hoda, mene bi oduševio. Na to sve gledam kao na bonus. Svaki bačen udarac, akcija u ringu, samo je bonus na to. Toliko Tysonov povratak znači. Ne smijemo previše očekivati. Nema ništa od Tysona nokautera iz prime timea, to je i on sam kazao”, rekao nam je Alen Babić…

“S jedne strane godine, s druge strane i Roy Jones Junior koji je isto boksač u srcu, ne možeš ti nokautirati Royja Jonesa Juniora. Nikad, a ni sad. No, ja ću svejedno biti budan čitavu noć samo da pogledam borbu. I baš se veselim tome”, zaključio je Alen Babić.