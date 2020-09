UŽIVO, HOFFENHEIM BACIO BAYERN NA KOLJENA: Ugrožen veliki niz Bavaraca, Neuer i prečka zaustavili Kramarića

Bayern: Neuer (c) – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Tolisso – Gnabry, Müller, Sané – Zirkzee.

Hoffenheim: Baumann (c) – Posch, Vogt, Bicakcic – Akpoguma, Samassekou, Geiger, Kaderabek – Baumgartner – Dabbur, Kramarić.

Lewandowski and Goretzka on for Zirkzee and Pavard (57').

51′ Dabbur je promašio unutar peterca. Lopta je prošla pored stative.

Drugo poluvrijeme

Kraj prvog poluvremena

45+1′ Kramarić je napravio slalom kroz obranu i iz blizine opalio loptu pod prečku, ali Neuer sjajno reagirao i skrenuo loptu u prečku. Video pogledajte ovdje.

Kramaric hits the bar. So close. Hoffenheim are going to regret missing all these big chances 😩

— Skuggz (@Skuggz_) September 27, 2020