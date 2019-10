HAJDUK OPET PRVI: I to nakon jednog od najbizarnijih golova ikad! Slaven mislio da je izjednačio, vratar ‘slavio’ i – primio gol

Nogometaši Hajduka pobijedili su u 13. kolu Prve HNL Slaven Belupo sa 2-0 (1-0) i sa 27 osvojenih bodova ponovno došao na prvo mjesto ispred Dinama koji ima 25, ali i dvije utakmice manje.

Hajduk je postigao pogodak iz prve prave prigode na utakmici kada je Caktaš u 14. minuti preciznom loptom uposlio Jaira koji je utrčao s desne strane i poslao loptu u mrežu kroz noge vratara Ježine.

Bila je to jedina prigoda “bijelih” u prvom poluvremenu u kojem su gosti iz Koprivnice imali veći posjed lopte koji su zadržali i u drugom dijelu.

U 74 minuti igrači Slaven Belupa mislili su da su postigli gol i počeli slaviti pa je i vrtatar gostiju otišao do svoje klupe, ali udarac Glavčića nakon pogreške vratara Hajduka Posavca je pogodio vratnicu. Lopta je brzo došla na polovinu gostiju, a kapetan Juranović ju je poslao u prazna vrata na koja se nije uspio vratiti Ježina.

Bila je to sedma uzastopna pobjeda Hajduka na Poljudu u ovom prvenstvu.

Hajduk: Posavec, Hamza, Nejašmić, Simić, Caktaš, Eduok, Juranović, Jairo, Ismajli, Čolina, Jradi

Slaven Belupo: Ježina, Božić, Bačelić-Grgić, Paracki, Jajalo, Lima, Radivojević, Puclin, Mikulić, Bogojević, Krstanović

90′ Kraj utakmice na Poljudu, Hajduk se probio na prvo mjesto na tablici.

74′ GOL Hajduk vodi 2:0 i nadomak je pobjede koja ga vodi na prvo mjesto HNL-a, barem dok Dinamo ne odigra svoju utakmicu. Strijelac je bio Juranović nakon kontranapada.

65′ Sada je Hajduk imao izvrsnu priliku. Jairo se našao u sjajnoj šansi, ali pokušao je poentirati lobom što nije bilo dobro.

47′ Zaprijetili su gosti preko Puclina, ali nije to bilo opasno.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Završeno je prvo poluvrijeme.

43′ U samoj završnici poluvremena pokušali su gosti izjednačiti. S dvadesetak metara pucao je Krstanović, ali Posavec brani bez poteškoća.

38′ Sada je Hajduk mogao do drugog gola, volejem s 12 metara pokušao je Jairo, ali gosti čiste s gol linije.

30′ Hajduk kontrolira utakmicu, Nejašmić je počeo akciju koja je izgledala obećavajuće, ali se spetljao i lopta je otišla u aut.

14′ GOL Hajduk vodi, za 1:0 pogodio je Jairo.

10′ Hajduk je bolje započeo utakmicu, Bijeli su od samog početka kranuli po gol.

1′ Počela je utakmica na Poljudu.

