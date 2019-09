OGROMNO POJAČANJE NA POLJUDU NA KRAJU PRIJELAZNOG ROKA: Stiže Vatreni, Bjelanović najavio i novog napadača, Hajduk se sastaje s HNS-om

Unatoč nesuglasicama koje su se pojavile između njega i Filipa Bradarića pri njegovom transferu u Rijeku, predsjednik Hajduka Marin Brbić rekao je da su sad u dobrim odnosima

Čelništvo Hajduka na izvanrednoj konfenerciji za medije potvrdilo je da će hrvatski reprezentativni veznjak Filip Bradarić ove sezone pojačati splitski klub. Bradarić stiže na posudbu i trebao bi ostati do kraja sezone. također, ugovor je produžio i sjajni mladi veznjak Darko Nejašmić.

“Sazvali smo redovitu presicu na zadnji dan prijelaznog roka. Najavili smo je prije utakmice s Dinamom jer želimo poručiti da nas jedna utakmica neće poremetiti. Cilj ove sezone je ulazak u kvalifikacije za Ligu prvaka. Naš je cilj u klub dovesti igrače koji mogu unaprijediti momčad.

Moramo svake godine na tržište plasirati nekog od naših igrača kako bi osigurali opstojnost kluba. S velikim zadovoljstvom mogu najaviti da je Darko Nejašmić produžio ugovor do lipnja 2023. godine. Filip Bradarić je od danas s nama. On je hrvatski reprezentativac, dolazi na posudbu do kraja sezone i vjerujem da će nam pomoći u ostvarivanju ciljeva”, rekao je u uvodu predsjednik Brbrić.

Sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović bio je vrlo oprezan u najavama, no dalo se naslutiti da je dogovor sa stranim napadačem gotova stvar:

“Moramo biti oprezni kad se radi o međunarodnim transferima, moramo steći neku sigurnost prije nego što išta najavimo.”

Ništa od Strinića

Od transfera koji su se također trebali ostvariti, razgovaralo se o dolasku Ivana Strinića koji je također bivši igrač Hajduka, no ipak od njegovog dolaska neće biti ništa.

“Strinićeva kvaliteta je neupitna, ali doveli smo na njegovu poziciju dvojicu mladih igrača. Sigurno moramo pratiti financijske gabarite”, rekao je Bjelanović o njegovom eventualnom transferu.

Sastanak s HNS-om

Predstavnici Hajduka u utorak će nastaviti razgovore s HNS-om koji su započeli još u srpnju. Održat će se sastanak koji je zapravo nastavak razgovora koji su odgođeni zbog gostovanja Hajduka na Malti.

“Dobili smo poziv Županijskog saveza za sastanak s HNS-om koji bi trebao biti sutra. Na tom sastanku Hajduk sudjeluje kao promatrač, trebalo bi se razgovarati o reorganizaciji sudačke organizacije. Na sastanku ćemo biti ja i dopredsjednik Jakobušić. Već sam napomenuo da UEFA brani klubovima da razgovara sa Savezom vezano za sudačku organizaciju, tako da će o tome razgovarati Županijski savez. Prije par minuta smo dobili vijest da je Izvršni odbor izrazio nezadovoljstvo suđenjem u prvih sedam kola. Status quo nije u našem interesu i činimo sve da promijenimo odnose u našem nogometu. Hajduk je sutra samo gost, ali ćemo to iskoristiti da pokušamo poboljšati stvari”, zaključio je Brbić

