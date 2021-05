UŽIVO, HAJDUK – RIJEKA: GOOOL! Biuk nakon krasne akcije probio Nevistića, Drmić izjednačio nakon velike pogreške Bijelih

Tekstualni prijenos utakmice između Hajduka i Rijeke u 32. kolu Prve hrvatske nogometne lige možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO

Prva hrvatska noometna liga, 32. kolo

Split, stadion Poljud, 20.00 sati

Hajduk – Rijeka 1:1 (Biuk 14′, Drmić 31′)

Hajduk: Kalinić, Todorović, Simić, Vušković, Čolina, Jurić, Fossati, Kačaniklić, Livaja, Biuk, Ljubičić

Rijeka: Nevistić, Tomečak, Galović, Escoval, Štefulj, Gnezda Čerin, Lončar, Andrijašević, Menalo, Murić, Drmić

33′ Hajduk se mogao ekspresno vratiti u vodstvo. Biuk je ubacio iz slobodnog udarca, nakon čega je lopta stigla do Vučkovića koji je bio sam, ali njegov udarac odlazi preko gola.

31′ GOOOL Rijeka je izjednačila. Murić je ubacio s desne strane, obrana Hajduka slabo reagirala i lopta stiže do Drmića kojeg nitko nije čuvao i napadač Rijeke rutinski zabija.

27′ Livaja opasno puca, ali to ide pored vratiju. Puno je bolji Hajduk u dosadašnjem tijeku utakmice.

23′ Mogli su sada Splićani udvostručiti svoje vodstvo. Vušković je odlično ubacio, ali Ljubićić je ostao kratak i nije uspio dodirnuti loptu.

14′ GOOOL Hajduk vodi 1:0. Strijelac je Biuk koji je odigrao dupli pas s Livajom pa pogodio odličnim udarcem s 12 metara. Nevistić tu nije mogao ništa.

9′ Riječani uzvraćaju. Andrijašević je odlično proigrao Čerina koji puca s 12 metara, ali Kalinić sjajno brani.

4′ Prvi pokušaj na utakmici. Kačaniklić je pucao, a vratar gostiju Nevistić obranio.

1′ Počela je utakmica.

Hajduk i Rijeka sastat će se u subnotu u Jadranskom derbiju u 32. kolu Prve hrvatske nogometne lige.

Bijeli u taj susret ulaze kao petoplasirana momčad u na tablici HNL-a, a Rijeka je četvrta s osam bodova više i utakmicom manje.

Veliki ulog

Ovaj derbi će biti i direktna borba za četvrtu poziciju koja će najvjerojatnije voditi u Europu sljedeće sezone. Ovo je susret u kojemu Splićani nemaju prostora za pogrešku i moraju pobijediti ako žele zadržati nadu za plasman u Europu, a Riječani nisu pod takvim pritiskom jer bi im odgovarao i neriješen rezultat.

Riječani su u puno boljoj formi od Bijelih i u posljednjih pet utakmica upisali su četiri pobjeda i remi, a Hajduk je u istom razdoblju samo jednom pobijedio i po dva puta izgubio te odigrao neodlučeno.

“Očekivanja su velika, normalno da je tako jer je ostao mali broj utakmica do kraja sezone. Bit će to jedna teška utakmica, bez obzira na činjenicu da smo bili bolji u dva posljednja ogleda s Rijekom. Svaka utakmica je posebna i svaka do kraja sezone nam je jako važna. Obje utakmice s Rijekom u kojima smo pobijedili bile su vrlo izjednačene, s dosta taktike, zatvorene i nije bilo velikih prilika. Poznajemo svog protivnika, vrlo su jaki na individualnom planu, a kao momčad dobro djeluju u svim segmentima “, rekao je trener Hajduka Paolo Tramezzani, a strateg Rijeke Goran Tomić je istaknuo:

“To je još jedna velika utakmica za nas. Očekujemo jednu pravu, mušku utakmicu i spremni smo za taj izazov.”