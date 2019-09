HAJDUK IZBORIO PROLAZ PROTIV BORBENIH PETRINJACA: Burić ostao bez napadača nakon grubog starta

Pravi je to praznik nogometa bio za Petrinjce koji su ispunili gradski stadion, ali ni njihova podrška nije pomogla Mladosti da izbori prolazak u osminu finala.

Mladost – Hajduk 0-2

Mladost: Kovačević, Pavlović, Bezić, Filipović, Cerjak, Lovrić, Abramović, Galonja, Špišić, Đusi, Marović. Klupa: Jurgan, Jandrić, Matić, Budan, Baniček, Hrnčević, Korečić.

Hajduk: Ljubić, J. Bašić, Vušković, Svatok, Dolček, Kalik, Jurić, Hamza, Teklić, Jradi, Jakoliš. Klupa: Duka, Eduok, Beširović, Delić, Jairo, Ismajli, Tahiraj

Čudo u Petrinji nije se dogodilo, iako je domaća Mladost časno pala u utakmici šesnaestine finala kupa protiv prvoplasirane momčadi hrvatskog prvenstva – splitskog Hajduka.

Pravi je to praznik nogometa bio za Petrinjce koji su ispunili gradski stadion, ali ni njihova podrška nije pomogla Mladosti da izbori prolazak u osminu finala.

NIŠTA OD UTAKMICE RIJEKE U BUJAMA: Hrvatski prvak objavio fotografiju i pojasnio zašto je odgođen Rožmanov debi na klupi

Utakmica nije umirala u ljepoti na grbavom trećeligaškom travnjaku, no nekako je Hajduk ipak uspio doći do pogotka u prvom dijelu. Bili su poveli golom Kalika nakon jako dobre akcije. Vušković je ubacio s desne strane za Australca koji je pucao glavom, vratar Mladosti Kovačević je odbio loptu, ali samo natrag do Kalika koji je pospremio loptu u mrežu za vodstvo gostiju nakon nešto više od pola sata igre.

[FOTO] VIŠE JE LJUDI GLEDALO NJU NEGO UTAKMICU: Fotografije zgodne policajke s Hajdukove utakmice obišle su Hrvatsku

Mladost nije pala bez ispaljenog metka

I Mladost je pokazala zube u 34. minuti. Iz prekida je ubacio Filipović, a na lopti je bio Bezić koji je pucao glavom s 10 metara, ali je lopta otišla pored gola.

Imali su domaćini svojih trenutaka i u drugom dijelu. Vratar Hajduka Ljubić morao je spašavati stvar u 55. minuti kad je njegov gol bio pod pravom opsadom.

REKORDER HAJDUK KAŽNJEN DUPLO VEĆOM KAZNOM OD DINAMA: Stigle novčane kazna za pola lige

U 85. minuti Jurić je pucao glavom, a golman Petrinje Kovačević bio je na visini zadatka i isčupao tu loptu iz samog kuta svojih vrata. No u sudačkoj nadoknadi nije mogao ništa. Jairo ga je elegantno prebacio za 0:2 i potvrdu prolaska Hajduka u Petrinji.

Loša vijest za trenera Hajduka Damira Burića jest ozljeda napadača Marina Jakoliša koji je morao napustiti teren početkom drugog dijela zbog neugodnog udarca u rebra koji je dobio u prvom dijelu.

Rijeka i Buje odgođeni

Utakmica šesnaestine finala Hrvatskog kupa između Rijeke i Buja odgođena je je zbog loših vremenskih uvjeta, objavio je hrvatski prvoligaš.

“Utakmica 1/16 finala između NK Buje i HNK Rijeka što se trebala odigrati danas u 15.30 sati odgođena je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i natopljenog travnjaka. Novi termin bit će poznat naknadno”, stoji u objavi Rijeke na Facebooku.

U ovoj utakmici trebao je debi imati slovenski stručnjak Simon Rožman koji je ovaj tjedan predstavljen kao trener Rijeke.

Rijeka sljedeću utakmicu igra u subotu protiv Varaždina u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.

Inter uvalio sedam komada Jadranu

Šibenik je u Požegi bio uvjerljivi porazivši Slavoniju sa 5:1. Golove za goste zabili su Celić (16′), Antunović (17′), Rak (31′), Juričić (76′) i Španja (87′), dok je pogodak za Slavoniju zabio Dino Bognar u 44. minuti prvog dijela iz kaznenog udarca.

U sudaru drugoligaša BSK iz Bijelog Brda je pobijedio Cibaliju sa 1:0. Pogodak odluke zabio je Marko Žuljević u 17. minuti, a samo nekoliko sekundi kasnije gosti su ostali s igračem manje.

Opatija je na svom terenu pobijedila Novigrad sa 3:1, a najljepšu utakmicu kola odigrali su Jadran iz Poreča i Inter iz Zaprešića, a na koncu su slavili gosti sa 7:3.

90‘ Jairo lagano poentira preko Kovačevića za kraj priče u Petrinji i prolazak Hajduka.

85‘ Fantastična obrana Kovačevića. Jurić je pucao glavom, a golman Petrinje bio je na visini zadatka i isčupao tu loptu iz samog kuta svojih vrata. Kod Hajduka je u međuvremenu izašao Dolček, a ušao Eduok.

82‘ Filipović je pucao preko gola iz slobodnog udarca s nekih 25 metara.

74′ Kakva šansa sada za Mladost. Lopta je došla na pet metara, ali Lovrić nije mogao ugurati loptu u gol. Mladost je ozbiljno sad krenula na gol Hajduka.

69‘ Druga izmjena kod Mladosti. Izašao je Cerjak, a ušao Jandrić.

65‘ Bacimo pogled na ostale utakmice koje se danas igraju u Hrvatskom kupu. Evo rezultata:

Belišće – RNK Split 0:0

Bijelo Brdo – Cibalia 1:0

Jadran Poreč – Inter Zaprešić 3:5

Kurilovec – Istra 1961 2:2

Mladost Petrinja . Hajduk 0:1

Opatija – Novigrad 2:0

Slavonija Požega – Šibenik 1:3

Zagora – Zadar 1:1

61‘ Izmjena kod Mladosti. Iz igre izlazi Galonja, a ušao je Koričić. Mijenjao je i Hajduk, umjesto strijelca Kalika ušao je Beširović.

55‘ Par minuta Mladost je bila pred vratima Hajduka, a sve je završilo udarcem Bezića u blok s 10-ak metara.

52‘ Jairo je odmah došao u dobru priliku, pucao je s 12 metara lijevom nogom pored Kovačevićevih vrata.

46‘ Krećemo i u drugo poluvrijeme u Petrinji. Jednu promjenu napravio je Burić. Umjesto Jakoliša ušao je Jairo. Jakoliš je dobio neugodan udarac u rebra krajem prvog dijela i zbog toga neće moći nastaviti utakmicu.

HT Kraj je prvog poluvremena. Hajduk vodi 0:1 u Petrinji pogotkom Anthonyja Kalika iz 32. minute.

42‘ Novi napad Hajduka. Jradi je pucao glavom na centaršut Dolčeka, ali Kovačević je spreman.

34‘ I Mladost je pokazala zube. Iz prekida je ubacio Filipović, a na lopti je bio Bezić koji je pucao glavom s 10 metara, ali je lopta otišla pored gola.

32′ Hajduk je poveo golom Kalika nakon jako dobre akcije. Vušković je ubacio s desne strane za Kalika koji je pucao glavom, vratar Mladosti Kovačević je odbio loptu, ali samo natrag do Kalika koji je pospremio loptu u mrežu za vodstvo gostiju nakon nešto više od pola sata igre

30 Najbolja šansa za Hajduk do sada. Nakon ubačaja iz kuta lopta je odbijena na 16 metara do Kalika koji se lijepo oslobodio dvojice čuvara i tukao s 13 metara iskosa, ali pogodio je vanjski dio mreže. #MlaHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 25, 2019

23′ Prva polovica prvom poluvremena protekla je bez velikih uzbuđenja.

19′ Bašić je ubacio s desne strane, ali domaća obrana je očistila opasnost.

12′ Nakon ubačaja iz kornera glavom je zaprijetio Špišić, lopta je prošla malo iznad grede.

11 Žuti karton dobio je Marin Ljubić. #MlaHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 25, 2019

7′ Jradija je tukao s 18 metara iskosa, prošla je lopta malo pored vratnice.

2′ Pucao je Stanko Jurić s 14 metara nakon ubačaja s lijeve strane, ali je njegov pokušaj blokiran.

1 Počela je utakmica na Gradskom stadionu u Petrinji. Sretno Hajduče! #MlaHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 25, 2019

15:20 – Odgođena je utakmica Rijeke.

14:50 – Rijeka kreće u obranu naslova.