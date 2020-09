UŽIVO, HAJDUK – DINAMO 0:0: Mamić pripremio veliko iznenađenje, ‘modri’ će na Poljud istrčali u neočekivanom sastavu

Tekstni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr

U subotu u 19:05 sati na rasporedu je prvi hrvatski derbi ove sezone. Nogometaši Hajduka na Poljudu će ugostiti Dinamo u 4. kolu HNL-a. Uoči ovog susreta gosti iz Zagreba nalaze se na prvom mjestu prvenstvene tablice s tri pobjede iz tri susreta, a Hajduk je trenutno na trećoj poziciji sa sedam osvojenih bodova.

Prva HNL, četvrto kolo, stadion Poljud, subota, 19:05

HAJDUK – DINAMO 0:0

SASTAVI:

HAJDUK: Posavec – Čolina, Vušković, Dimitrov, Todorović – Nejašmić – Jradi, Jurić – Caktaš – Gyurcso, Diamantakos

DINAMO: Livaković – Leovac, Dilaver, Gvardiol, Stojanović – Ademi, Jakić – Oršić, Ivanušec, Kastrati – Petković

5′ – Ispipavanje snaga traje, za sada nema nekih uzbuđenja prevelikih. Eto, Dilaver je sada dosta žestoko startao na igrača Hajduka i mogao je lako dobiti karton.

1′ – Počela je utakmica. Nekako je sablasno na Poljudu bez navijača.

18:28 – Mamić je iznenadio sastavom, bio je najavljen Gavranović, a igrat će Petković. Igrat će i Gvardiol umjesto Teophilea.

“Moja obveza kao trenera Hajduka je da uvijek i na svakom terenu pripremim ekipu na najbolji mogući način da ona tu utakmicu pobijedi. Igra se bez navijača, sigurno je to drugačija priča, nije ugodno, ali pripremit ćemo se na najbolji način da tu utakmicu dobijemo”, između ostalog je istaknuo Hajdukov trener Hari Vukas na konferenciji za medije održanoj uoči derbija.

“Bitno je da su nam se svi igrači vratili zdravi iz reprezentacije. Neki su dobili sitne udarce, ali nije to ništa što bi ih poremetilo i izbacilo iz konkurencije za utakmicu protiv Hajduka. Dakle, brojčano smo dobro popunjeni,” kazao je trener i sportski direktor Modrih Zoran Mamić. Istaknuo je kako nisu imali previše vremena za pripremu, ali s mnogo optimizma putuju na Poljud.

“Objektivno, nismo imali vremena za posebno uigravanje za utakmicu s obzirom na to da su nam se zadnji igrači vratili tek u četvrtak i da smo u petak imali jedini zajednički trening koji je dan prije utakmice ionako više emotivnog karaktera. Nije, dakle, bilo velike mogućnosti za pripremu, ali dobro, to je dio našega posla. Znamo što nas čeka, znamo kakav je suparnik, koje su mu kvalitete. Pokušavamo mu naći mane i to iskoristiti. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i upisati dobar rezultat,” dodao je Mamić.

Posljednji susret Hajduk i Dinamo odigrali su prije dva mjeseca u Maksimiru, a Bijeli su tada slavili rezultatom 3:2.

Najveću utakmicu hrvatskog sporta sudi Ivan Bebek. Asistirat će mu Goran Pataki (Đakovo) i Bojan Zobenica (Velika Gorica), dok je četvrti sudac Marin Vidulin iz Kanfanara. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca je Tomislav Petrović iz Valpova.

