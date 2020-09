Sastavi:

Hrvatska: Livaković; Uremović, Lovren, Ćaleta-Car, Melnjak; Kovačić, Brozović, Vlašić; Rebić, Kramarić, Perišić.

Francuska: Lloris; Hernandez, Lenglet, Upamecano; Mendy, Nzonzi, Kante, Sissoko; Griezmann; Ben Yedder, Martial

80′ – Hrvatska je bila u dobroj prilici za napraviti nešto, ali je Kramarić odlučio otići sam u dribling i šut i upropastio je akciju.

77′ – GOL! Giroud je hladnokrvno zabio.

76′ – Penal za Francusku. Brozović je igrao rukom, bila je napucana lopta, a onda je Lovren još dobio žuti karton jer se svađao sa sucem.

74′ – Jooooooooooooooj, joj! Hrvatska je duboko na protivničkoj polovici izgubila loptu, uslijedila je kontra tri na dva, Griezmann je povukao i dao Martialu, ali Livaković je skinuo još jednog zicera.

70′ – Camavinga je nedavno ušao i odmah pokazuje zašto je trenutno najzanimljiviji mladi igrač na svijetu. Opalio je izvana i opasno ugrozio vrata Livakovića, ali naš je golman bio spreman.

65′ – GOL! Francuska se vraća u vodstvo. Opet smo primili gol iz prekida. Bio je korner, savršeno je izveden, a Upamecano je neometano zakucao loptu iz blizine u mrežu Livakovića. Šteta, previše ovakvih golova primamo.

60′ – Malo su se stisnuli Francuzi, sada su svi na svojoj polovici u fazi obrane, dakle teže će tako u kontru, a Hrvatska je sve opasnija. Možda će biti preokreta. Tko zna.

55′ – GOOOOOOOOOL! Kovačić je čudesno progirao Brekala okomitom loptom u prostor, ovaj je malo driblao braniče Francuske i onda je sjajno u padu poentirao.

51′ – Pustili su sada Vatreni Francuze da se zaigraju oko njihova kaznenog prostora, dojma smo da im ne treba to previše dozvoljavati pogotovo nakon onog horora s kraja prvog dijela.

47′ – Ohoho. Vlašić je pucao i pogodio u ruku francuskog igrača u kaznenom prostoru. Sudac je zastao na sekundu, ruka je bila potpuno uz tijelo, i rekao da se igra nastavi. VAR-a nema u Ligi nacija, ali čini se ovako na prvu da je možda i dobro odlučio.

46′ – Francuzi su izveli početni udarac. Promjena kod Hrvatske, Brekalo je ušao Rebić je izašao. Vidjet ćemo sada hoće li se Vatreni vratiti u susret.

Kraj prvog dijela. Hrvatska je bila bolja, ali to su Francuzi. U samo nekoliko minuta izveli su blitzkrieg i preokrenuli susret u svoju korist. Bit će sada jako teško podići momčad na poluvremenu.

DRUŠTVENE MREŽE GORE NAKON LOVRENOVOG GOLA, JAVILI SE I NAVIJAČI LIVERPOOLA: ‘Otkad vi imate Ramosa?’

45′ + 1′ – GOL! Ben Yedder je zabio za preokret. Opet je obrana Vatrenih loše reagirala, Martial je centrirao na peterac, Lovren je zakasnio, a Ben Yedder pospremio loptu u mrežu.

43′ – GOL! Griezmann je zabio nakon prekrasne brze akcije Francuza. U samo nekoliko brzih dodavanja na malom prostoru izigrali su cijelu obranu Vatrenih i Griezmann je samo lako pospremio u mrežu. Šteta, Hrvatska je igrala uraganski i bili su puno bolji u prvom dijelu, ali to je igra Francuske, iskorištavaju svaki kiks.

42′ – Vlašić proigrava Perišića u kaznenom prostoru Francuza, ali Perišić nije uspio proslijediti u peterac, šteta moglo je biti 2:0.

38′ – Žuti karton za Lengleta zbog grubog prekršaja.

34′ – Ćaleta-Car je neoprezno uklizao Ben Yedderu i dobio je žuti karton.

33′ – Livakoooooović! Kramarić je izgubio loptu gdje je nije smio izgubiti, krenula je kontra, Francuzi su došli u gotovo stopostotnu šansu, a Livaković je skinuo zicera Griezmannu.

31′ – Pola sata igre je za nama, i to sjajnih pola sata. Hrvatska možda igra i najbolju utakmicu u posljednjih godinu dana, možda i više.

26′ – Melnjak je sada protutnjao kao brzi vlak po lijevoj strani i centrirao je dobro na peterac po travu, ali Lenglet je izbio ispred Kramarića.

25′ – Nakon onog užasa protiv Portugala, lijepo je vidjeti kako Vatreni grizu, napadaju loptu, agresivniji su i izgleda puno raspoloženiji.

21′ – Odmah uzvraćaju žestoko Francuzi, pretrpjela nekoliko naleta, ali uspješno se obranila.

17′ – GOOOOOOL! LOVREEEEEN! Nakon kornera lopta se odbila do Lovrena, a on je s nekih 12 metara prvo lažnjakom zavaljao igrača Francuske i zatim bombom rasparao mrežu Llorisa.

16′ – Eto, mora se reći, dobro igra Hrvatska. Spajaju se dodavanja, javlja se neka kombinatorika i sada je opet bila dobra šansa koja je rezultirala kornerom.

14′ – Odlična akcija, konačno! Kramarić je ukrao loptu i dao u sredinu, ali je Rebić umjesto šuta propustio loptu za drugog igrača, koji se tu nije pojavio.

8′ – Oprezno za sada igraju Francuzi, šeta lopta s lijeva na desno, izvlače igrače Hrvatske i traže prazne koridore…

5′ – Dobro. Bolje to za sada nego kao protiv Portugala. Hrvatska igra visoki pressing, gotovo do vratara Llorisa, doduše igraju tako i Francuzi pa treba biti oprezan.

2′ – Ivan Perišić uputio je prvi udarac prema golu. Opalio je volej iz daljine, ali preslabo je bilo i otišlo je u ruke Llorisu.

1′ – Počela je utakmica. Hrvatska je izvela početni udarac.

19:54 – Dosta je promjena napravio i Deschamps u svojoj momčadi. A ovako će izgledati.

19:52 – Ovako izgleda svlačionica Vatrenih uoči utakmice.

📸 #Croatia dressing room at Stade de France 🇭🇷🇫🇷 #NationsLeague #Vatreni 🔥 pic.twitter.com/SRs8HqHG6r

19:30 – Objavljeni su sastavi, a Dalić je promijenio čak petoricu igrača u odnosu na utakmicu s Portugalom.

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u ponedjeljak navečer trening na stadionu Stade de France na kojem će u utorak u 20:45 sati odmjeriti snage s Francuskom u susretu 2. kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija. Tekstni prijenos utakmice pratite uživo na portalu Net.hr od 20:45.

Bit će to repriza finala svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, nadamo se ne i rezultatska jer su “Tricolori” dobili moskovski ogled s 4-2. Hrvatska je na otvaranju Lige nacija teško poražena na gostovanju kod Portugala (1-4), dok su Francuzi kao gosti porazili Švedsku s 1-0.

Raspoloženje u taborima je posve oprečno. I dok su “Vatreni” uzdrmani porazom i lošom predstavom u Portu, svjetski prvaci s mnogo optimizma dočekuju sutrašnji ogled.

“Protiv Portugala smo doživjeli težak i bolan poraz kojeg smo apsolutno zaslužili. Prespavali smo utakmicu. Nije bilo dovoljno energije i agresivnosti, no protiv Francuske očekujem puno bolje,” kazao je hrvatski strateg Zlatko Dalić uoči treninga.

Hrvatska je u zadnjih 10 utakmica doživjela tri poraza (Mađarska, Tunis, Portugal), dva remija (Azerbajdžan, Wales) i pet pobjeda. S druge strane Francuzi su u pozitivnom nizu. U posljednjih osam utakmica imaju sedam pobjeda i remi. Zadnji poraz doživjeli su od Turske (0-2) u lipnju 2019. u kvalifikacijama za EURO. No, natjecanje u grupi okončali su na prvom mjestu.

Dalić je protiv Portugala otvorio utakmicu s Perišićem, Brozovićem i Petkovićem na klupi, no njihovim ulaskom igru “Vatreni” su živnuli. Stoga se može očekivati kako će protiv Francuske startati od prve minute.

“Ivan je jedan od naših najvažnijih igrača i jedan od nositelja igre. Sada kada nema nekolicine igrača kao što su Modrić, Rakitić, Vrsaljko, on je kapetan i očekuje se da bude vođa ekipe,” poručio je Dalić.

Kod Francuza sigurno neće biti prve zvijezde Kyliana Mbappéa koji je pozitivan na koronavirus. Napadač PSG-a je još u ponedjeljak trenirao s reprezentacijom, a bio je jedini strijelac u pobjedi Francuske kod Švedske (0-1) u subotu. Zanimljivo, Mbappé je već sedmi igrač pariškog kluba koji je zaražen koronavirusom.

Lucas Hernández will start for France against Croatia tonight [@lequipe] pic.twitter.com/nhIoMe34fZ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 8, 2020