ĐOKOVIĆ U SPEKTAKULARNOM FINALU OSVOJIO WIMBLEDON: U maratonskoj bitci i nakon pet setova svladao je Federera

Spektakl nad spektaklima na travi Wimbledona

Srpski tenisač i svjetski broj 1 Novak Đoković nakon pet sati igre u ludom finalu pobijedio je Rogera Federera i osvojio Wimbledon po peti put u karijeri. Novak Đoković pobijedio je s 3:2 u setovima, a sve ih je osvojio u tie-breaku.

Đoković je pobijedio nakon pet odigranih setova, a rezultat je bio 6:7, 6:1, 6:7, 6:4, 12:13. Bilo je to jedno od najdramatičnijih finala Wimbledona, a Nole je pobjedu izborio u petom setu, nakon tie breaka koji se igrao pri rezultatu od čak 12:12.

Ovo je bio njihov 49 međusobni susret, a Novak sada vodi 26-22 u pobjedama. Tekođer, bio je ovo treći dvoboj Đokovića i Federera u finalu Wimbledona i treći je put kao pobjednik izašao srpski igrač, to mu je uspjelo i 2014. te 2015. godine.

Federer je ostao na osam osvojenih Wimbledona, a ovo mu je bio 12. nastup u finalu. Bio je nadomak pobjedi, u petom setu je vodio sa 8-7 i imao dvije meč-lopte na svom servisu, ali na obje je loše odigrao te se Đoković izvukao iz gotovo izgubljene pozicije.

Iako je Federer uvjerljivije osvajao gemove na svom početnom udarcu u prvom setu i imao jedinu “break-loptu” u toj dionici igre te poveo a 5-3 u “tie-breaku”, Đoković je ipak poveo u meču. U ključnim trenucima Federer je napravio previše pogrešaka što je Đokoviću, uz njegovu solidnu igru, bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

Federer je projurio kroz drugi set oduzevši servis Đokoviću čak tri puta, ali u trećem setu su ponovno oba igrača bila čvrsta na svom servisu te je o pobjedniku odlučivala nova 13. igra. I opet je Đoković bolje reagirao u ključnim poenima te poveo i sa 2-1 u setovima.

Veliki Švicarac je i u četvrtom setu reagirao kao u drugom, dva je puta oduzeo servis Đokoviću i poveo sa 5-2. Sve do tog trenutka Đoković nije imao niti jednu “break-loptu” u dvoboju, a onda je uspio realizirati prvu kako bi vratio jedan “break” zaostatka, no nije uspio vratiti i drugi pa se otišlo u peti set.

Đoković bolji u ključnim poenima

Đoković je bolje započeo peti set, konstantno prijetio na servis Federera te ostvario “break” za vodstvo 4-2 i činilo se kako će lako privesti susret kraju. No, nakon 30-0 za srpskog igrača u sljedećoj igri Federer je uspio spojiti četiri uzastopna poena i vratiti se u dvoboj. Oba su igrača držala servis do 7-7, a onda je Đoković s nekoliko pogrešaka pokleknuo i ponudio Federeru servis za naslov. Švicarac je s dva uzastopna asa stigao do 40-15 i dvije meč-lopte, ali nije mogao zatvoriti dvoboj. Imao je Federer kod rezultata 11-11 još dvije “break-lopte” za novi servis za meč, ali Đoković se ponovno pokazao boljim igračem u ključnim poenima. Tako se po prvi put u povijesti Wimbledona igrao “tie-break” petog seta, a njime je dominirao Đoković.

Za Đokovića je ovo 16. “grand slam” naslov u karijeri kojim se još približio vodećem Federeru koji je ostao na 20 naslova, dok je Španjolac Rafael Nadal trenutačno na 18. osvojenih “grand slam” naslova.

Wimbledon, finale

Roger Federer – Novak Đoković

2:3 (6:7, 6:1, 6:7, 6:4, 12:13)

5. set

12:13 GOTOVO JE, NOVAK ĐOKOVIĆ OSVOJIO JE WIMBLEDON!

12:12 Federer je izjednačio i igrat će se treći tie-break.

11:12 Đoković je osvojio gem, na milimetar smo do trećeg tie-breaka.

11:11 Novo izjednačenje u točno 100. minuti petog seta.

11:10 No, srpski tenisač ne dopušta iznenađenje, vratio se u vodstvo. Prema pravilima, ako meč u petom setu dođe do rezultata 12:12, igrat će se tie-break.

10:10 Federer je izjednačio.

9:10 Đoković vodi.

9:9 Federer je izjednačio. Već smo debelo zakoračili u četvrti sat meča.

9:8 Đoković se vratio u vodstvo. Gledamo nevjerojatan meč.

8:8 Break Đokovića za izjednačenje.

8:7 Kakva igra Federera, napravio je break iima priliku servirati za meč!

7:7 Federer sigurno dobija gem.

6:7 Đoković ponovno vodi, Federer servira za ostanak u meču.

6:6 Federer je izjednačio na 6:6

6:5 Đoković je izdržao Federerov pritisak i osvojio šesti gem.

5:5 Federer je izjednačio.

4:5 Đoković je osvojio važan gem.

4:4 Federer servirao i izjednačio.

3:4 Federer se vratio i uzeo servis Đokoviću.

2:4 Veliki gem Đokovića koji je uzeo servis Federeru i napravio veliki korak prema pobjedi.

2:3 Đoković ponovno vodi.

2:2 Federer izjednačuje, no u ovom gemu je imao problema. Bio je blizu breaka Đoković.

1:2 Prijetio je sada Švicarac, ali Đoković je uspio sačuvati servis.

1:1 Federer izjednačuje.

0:1 Đoković je servirao i osvojio prvi gem u petom setu.

4. set

6:4 Federer osvojio četvrti set, odluka o pobjedniku će pasti u petom setu.

5:4 Đoković sigurno osvaja svoj servis, Federer će sada servirati za set.

5:3 Đoković je iznenadio Federera i uzeo mu servis.

5:2 Federer radi drugi break, ima 5:2 i drugi set mu je na dohvat ruke.

4:2 Federer je potvrdio break i ima veliku prednost.

3:2 Sada je Federer došao do breaka, otvara mu se velika prilika.

2:2 Federer je siguran na svom servisu.

1:2 Đoković sada ne dopušta Federeru da mu uzme servis.

1:1 Federer izjednačuje.

0:1 Đoković sigurno servira i osvaja prvi gem u četvrtom setu.

3. set

7:6 Đoković je ponovno uspješniji u tie-breaku i osvaja treći set.

6:6 Ali Nole se ne da, opet će o pobjdniku trećeg seta odlučivati tie-break.

6:5 Veliki Roger ostavio je Đokovića bez izgleda i došao na 6:5.

5:5 Federer je bio blizu osvajanja drugog seta, ali Nole se spasio i rezultat je 5:5.

5:4 I novo vodstvo Federera. Đoković je puno bolji nego u drugom setu, ali Federer ne griješi.

4:4 Novo izjednačenje.

4:3 Federer je uzvratio.

3:3 Poravnao je Novak.

3:2 Federer osvaja svoje servise i čeka priliku za break.

2:2 Đoković je izjednačio.

2:1 Federer ponovno osvaja svoj servis, puno je bolji Švicarac.

1:1 Đoković je uzvratio na svojem servisu.

1:0 Federer je nastavio kao u drugom setu i uzeo prvi gem u trećem setu.

2. set

6:1 Švicarac dominira i lagano uzima drugi set.

5:1 Federer osvaja peti gem.

4:1 Đoković je smanjio, ali Federer je i dalje u dominantnoj poziciji.

4:0 Federer nastavlja dominirati u drugom setu, vodi 4:0.

3:0 Drugi break Federera u drugom setu i vodstvo 3:0.

2:0 Federer nastavlja, imao je servis i osvojio gem za 2:0.

1:0 Federer izvrsno ušao u drugi set i odmah stiže do breaka.

1. set

6:7 Đoković je pobijedio u tie-breaku i osvojio prvi set

6:6 Isto radi i Đoković, gledat ćemo tie-break.

6:5 Federer discipliniran, vodi 6:5.

5:5 Isto je napravio i Nole. Gledamo vrhunski tenis.

5:4 Niti jedan tenisač ne griješi, Federer je osvojio peti gem.

4:4 Đoković uzvraća.

4:3 Federer je siguran na servisu.

3:3 Novak je sigurno izjednačio, igra se gem za gem

3:2 Federer ponovno servira i ponovno osvaja gem.

2:2 Bio je ovo prvi gem u kojem je Đoković imao problema. Federer je stigao do break lopte, ali Đoković je uspio sačuvati servis.

2:1 Federer ne griješi, ponovno je poveo.

1:1 Đoković imao servis i odmah izjednačio.

1:0 Federer je dobio prvi gem.

0:0 Počeo je meč, Federer prvi servira.

Svjetski broj 1 Novak Đoković i legendarni Roger Federer u nedjelju će od 15 sati igrati u finalu Wimbledona i jedno je sigurno – očekuje nas pravi teniski spektakl.

Đoković se u finale Wimbledona plasirao pobjedom protiv Roberta Bautiste Aguta, a je u epskom polufinalnom dvoboju bio bolji od svog vječnog konkurenta Rafaela Nadala s 3:1 u setovima.

Nole uspješniji

“Novak igra sjajno, fenomenalan turnir je iza njega. Pokazao je zašto je tu gdje je i bit će ga veoma teško dobiti. Novak od prošle godine igra zaista fenomenalan tenis”, rekao je Feserer u najavi meča.

Ovo će biti njihov 48 međusobni susret, a Novak vodi 25-22 u pobjedama.