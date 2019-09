FINALE SP-A U KOŠARCI, ARGENTINA – ŠPANJOLSKA 75:95: Španjolci su svjetski prvaci, u finalu su deklasirali Argentinu

Španjolska je od početka utakmice pokazala puno više

Španjolski košarkaši osvojili su naslov svjetskih prvaka nakon što su u finalu u Pekingu svladali Argentinu s 95-75 (23-14, 20-17, 23-16, 29-28).

Španjolcima je to drugi naslov svjetskih prvaka, a prvi su osvojili 2006. godine, a do drugog naslova su došli sa svih osam pobjeda. U finalu su na dominantan način “razbili” Argentinu s 20 razlike, a Argentinci su u dvoboju za zlato ostali posve bez snage i odigrali najlošiju utakmicu na prvenstvu.

Fenomenalno otvaranje

Španjolci su puno bolje otvorili utakmicu, poveli su s 12 razlike, da bi Argentinci furioznom serijom došli samo na poen zaostatka. No, to je bilo sve od Južnoamerikanaca u finalu, Španjolci u drugoj četvrtini ponovno dižu razliku na +15 i tu prednost kontroliraju do samog kraja te suvereno osvajaju naslov.

Kod Španjolaca je prednjačio Ricky Rubio s 20 koševa i 7 skokova, Sergio Lull je dodao 15 koševa, a Marc Gasol (14, 7 skokova) je naslovu NBA prvaka dodao i svjetski. Gabriel Deck (24) i Nicolas Laprovitola (17) bili su najbolji kod Argentinaca, čije su prve zvijezde Luis Scola (8) i Facundo Campazzo (11) posve podbacile. Španjolci su imali čak 20 skokova više (47-27) u finalu.

Francuskoj bronca

Ranije su košarkaši Francuske u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kini svladali Australiju sa 67-59 (11-16, 10-14, 21-16, 25-13), obranivši tako broncu osvojenu na prethodnom SP u Španjolskoj.Australija, koja je vodila tri četvrtine i na polovici treće četvrtine imala prednost od čak 15 koševa, drugi je put na velikim natjecanjima ostala bez medalje. Na OI u Rio de Janeiru 2016. je u borbi za broncu izgubila od Španjolske.

Najbolji strijelac u redovima Francuske bio je Nando De Colo sa 19 koševa te Evan Fournier sa 16, a ključnu ulogu odigrao je u zadnjoj četvrtini s tri trice Andrew Albicy (devet koševa).Kod Australije, koja je izgubila čak 19 lopti na utakmici, najviše je koševa zabio Joe Ingles (17), dok je Patty Mills ubacio 15.

Svjetsko prvenstvo u košarci, finale

Argentina – Španjolska 75:95

10′ Gotova je utakmica, Španjolska je svjetski prvak!

9′ Španjolci su izdržali, u zadnju minutu ulaze s 93:75, 18 koševa prednosti. Čini se da imamo novog svjetskog prvaka.

6′ Veliki presing Argentine. Igraju Argentinci na sve ili ništa.

6′ Argentinci se žure, razumljivo jer moraju okrenuti utakmicu, a nemaju puno vremena. Deck je postigao 5 uzastopnih poena za 66-78. Samo je 12 pena prednost Španjolaca.

5′ Čini se da su sada Španjolci uspjeli smiriti Argentince i vraćaju se na plus 15.

3′ Velika serija Argentinaca, sada su na minus 14. Mogu li napraviti čudo u zadnjih sedam minuta?

2′ Igra se koš za koš, a to je način igre koji nikako ne odgovara Argentincima. Hernangomez je pogodio za Španjolsku, a Deck za Argentinu.

1′ Počinje posljednja četvrtina.

3. Četvrtina

9′ Koliko se god trudili, Argentinci ne uspijevaju doći na manje od 15 koševa zaostatka. Španjolci održavaju sigurnu prednost.

8′ Scola se uključio, postigao je četiri poena, ali Španjolci brzo uzvraćaju i vraćaju vodstvo.

7′ Teško će Argentina okrenuti ovu utakmicu, Španjolci imaju 21 koš prednosti, rezultat je 62:41.

5′ Argentinci rade brzih 6:0 i Španjolska odmah zove time out. Pogađali su Deck i Campazzo.

4′ Ne izgleda ovo dobro za Argeninu, Scola je nevidljiv na terenu, a Španjolci dominiraju i sad imaju plus 17.

2′ Ali ubrzo Španjolska uzvraća, ima sada velikih 14 poena prednosti.

1′ Argentinci imaju prvi napad, postižu jedan poen iz slobodnog bacanja.

1′ Počelo je drugo poluvrijeme.

2. Četvrtina

9′ Završava prvo poluvrijeme, Španjolci idu na odmor s prednošću 43:31.

8′ Španjolci vrlo ozbiljno igraju, ne dopuštaju Argentincima da se približe. Minuti i pol prije odmora imaju plus 12.

6′ Još se igra četiri minute u prvom poluvremenu, Argentinci poklušavaju što više smanjiti zaostatak prije odmora, ali Španjolska održava prednost.

2′ Ovo je utakmica u kojoj svaka od ekipa radi velike serije. Prvo je Španjolska napravila 14-2, zatim Argentina 11-0 te naposlijetku Španjolska 17-1.

3′ Argentinci su puno nervozniji i ne uspijevaju se kvalitetno suprostaviti Španjolcima koji vode 31:19.

2′ Opet Španjolci prvi postižu poen, Fernandez povećava prednost.

1′ Počinje druga četvrtina.

1. Četvrtina

9′ Španjolci su uspostavili potpunu kontrolu na parketu i prvu četvrtinu završili 23:14.

8′ Sada su Španjolci prekunuli argentinsku dominaciju. Nekoliko koševa Ribasa i Španjolska ima 21:13.

7′ Argentina se potpuno približila, sada Španjolci vode smo 14:13.

7′ Odmah nakon buđenja Argentinaca koji su se počeli vraćati u utakmicu time out zove i španjolski izbornik.

6′ Campazzo pogađa i Argentina je samo na minus četiri. Rezultat je 14:10 za Španjolsku.

5′ Agrentinci se vraćaju, sada je dvije trice za redom postigao Brussino i 8:14 je.

4′ Španiolci briljiraju, sada vode 14:2.

2′ Prvi time out na utakmici, zvao ga je argentinski izbornik jer je u međuvremenu njegov momčad stigla do 9 poena zaostatka. Rezultat je 11-9 za Španjolsku.

2′ Sjajno su Španjolci otvorili utakmicu, Argentinci ne mogu odgovoriti. Prvo mime u španjolskoj reprezentaciji je Rubio kojeg Argentinci ne mogu zaustaviti.

2′ Svoj napad ne koriste ni Argentinci, ali Španjolci odmah koriste svoju priliku. Krenuli su sjajnom serijom u utakmicu i brzo stižu do vodstba od 7:0.

1′ Prvi napad imaju Španjolci, ali Rubio ga ne koristi.

1′ Počela je utakmica.

Košarkaške reprezentacije Argentine i Španjolske u nedjelju od 14 sati borit će se za naslov svjetskog prvaka.

Argentinci su plasman u finale izborili pobjedom nad Francuskom, a u četvrtfinalu su izbacili jednog od glavnih favorita za titulu – reprezentaciju Srbije.

Nevjerojatni Scola

Prvo ime u redovima argentinske reprezentacije je sada već legndarni Luis Scola koji oduševljava svojim nastupima unatoč činjenici da će u travlju sljedeće godine napuniti 40 godina.

Španjolci su plasman u finale izborili nakon velike borbe i produžetaka u ogledu s košarkašima Australije.

Španjolci će pokušati ponoviti uspjeh iz Tokija 2006. kada su postali svjetski prvaci i osvojili svoju jedinu medalju na svjetskim prvenstvima. Argentinci imajo zlato s prvog SP-a 1950. i srebro iz Indianapolisa 2002.

Francuzi treći

Košarkaši Francuske su u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kini svladali Australiju sa 67-59 (11-16, 10-14, 21-16, 25-13), obranivši tako broncu osvojenu na prethodnom SP u Španjolskoj.

Australija, koja je vodila tri četvrtine i na polovici treće četvrtine imala prednost od čak 15 koševa, drugi je put na velikim natjecanjima ostala bez medalje. Na OI u Rio de Janeiru 2016. je u borbi za broncu izgubila od Španjolske.

De Colo i Ingles najefikasniji

Najbolji strijelac u redovima Francuske bio je Nando De Colo sa 19 koševa te Evan Fournier sa 16, a ključnu ulogu odigrao je u zadnjoj četvrtini s tri trice Andrew Albicy (devet koševa).

Kod Australije, koja je izgubila čak 19 lopti na utakmici, najviše je koševa zabio Joe Ingles (17), dok je Patty Mills ubacio 15.