UŽIVO, FILIP ZUBČIĆ LOVI PRVO MJESTO U ALTA BADIJI: Drugi je nakon prve vožnje, minimalno zaostaje za vodećim Pinturaultom

Start druge vožnje zakazan je za 13.30 sati uz tekstualni prijenos uživo na portalu Net.hr

UŽIVO

Poredak u drugoj vožnji:

Justin Murisier – 2:27.43 Tommy Ford – 2:27.60 Alexander Aamodt-Kilde – 2:27.95 Alexander Schmid – 2:28.09 Stefan Brennsteiner – 2:28.10 Žan Kranjec – 2:28.12 Riccardo Tonetti – 2:28.30 Stefan Luitz – 2:28.31 Gino Caviezel – 2:28.43 Semyel Bissig – 2:28.43 Henrik Kristoffersen – 2:28.46 Mathieu Faivre – 2:28.48 Erik Read – 2:28.69 River Radamus – 2:28.82 Marco Schwarz – 2:28.85 Roland Leitinger – 2:28.92 Aleksander Andrienko – 2:29.23 Raphael Haaser – 2:29.30 Victor Jaendet-Muffat – 2:29.45 Ted Ligety – 2:29.66 Andreas Zampa – 2:29.90 Cyprien Sarrazin – 2:29.93 Ryan Cochran-Siegle – 2:29.97 Manuel Feller – DNQ

14:03 – Nova promjena na vrhu! Justin Murisier nadmašio je Tommyja Forda i preuzeo vodstvo. Još je deset skijaša ostalo.

13:58 – Izvrsno je ovo odradio Tommy Ford i s velikom prednošću stigao na prvo mjesto u ukupnom poretku. Bit će jako teško rušiti ovo njegovo vrijeme.

13:56 – Ovo je bilo blizu, ali ipak za jednu stotinku presporo! Brennsteiner završava iza Schmida na drugom mjestu uz minimalan zaostatak.

13:49 – Alexander Schmid preuzeo je vodstvo ispred Tonettija uz solidnu prednost od 21 stotinke.

13:48 – Odskijao je i legendarni Ted Ligety, no izgubio je puno svoje prednosti i morat će se zadovoljiti samo osmim mjestom.

13:43 – Riccardo Tonetti je bio 13 stotinki brži od Bissiga i preuzeo je sada vrh ljestvice. Manuel Feller ispao je sa staze.

13:37 – Nakon što je prvih pet skijaša ušlo u drugu vožnju, Semyel Bissig je na prvom mjestu.

13:30 – Počela je druga vožnja

12:00 – Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić ostvario je drugi rezultat (1:13.53) prve vožnje na veleslalomu za Svjetski kup u talijanskoj Alta Badiji, a za vodećim Francuzom Alexisom Pinturaultom je zaostao za 26 stotinki sekunde.

Zubčić je imao startni broj 1 i kontrolirano napadačkom vožnjom, uz jednu manju pogrešku u donjem dijelu spusta po Gran Risi postavio vrijeme koje je uspio nadmašiti samo sjajni Francuz Pinturault (1:13.27) koji je imao startni broj 5.

Treći je u prvoj vožnji bio vodeći veleslalomaš svijeta Švicarac Marco Odermatt koji je za Zubčićem zaostao 14 stotinki.

Druga vožnja je na rasporedu s početkom u 13 sati i 30 minuta.

Alta Badia, veleslalom (m) – prva vožnja

1. Alexis Pinturault (Fra) 1:13.27

2. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +0.26

3. Marco Odermatt (Švi) +0.40

4. Atle Lie McGrath (Nor) +0.46

5. Lucas Braathen (Nor) +0.51

6. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) +0.60

Žan Kranjec (Slo) +0.60

8. Mathieu Faivre (Fra) +0.62

9. Roland Leitinger (Aut) +0.70

10. Gino Caviezel (Švi) +0.76…

UŽIVO

10:53 – Filip Zubčić je nakon prve vožnje na drugom mjestu sa samo 26 stotinki zaostaka.

10:52 – Atle Lie McGrath je startao kao 29. i probio se na četvrto mjesto – 1:13.73, +0.46.

10:38 – Roland Leitinger probio se na osmo mjesto sa startnog broja 21. utrku je završio s vremenom 1:13.97, +0.70

10:35 – U vrhu nema promjena i nakon što je startao 20 skijaš.

10:26 – Zubčić je i dalje drugi nakon što je 15 skijaša odradilo prvu vožnju.

10:16 – Kao deseti je startao Luca De Aliprandini, ali je pao. Zubčić je i dalje drugi.

10:15 – Victor Muffat-Jeandet – 1:15.42, +2.15.

10:14 – Aleksander Aamodt Kilde je kao osmi na startu utrku završio s vremenom – 1:14.30, +1.03.

10:12 – Henrik Kristoffersen je startao sedmi – 1:14.08, +0.81.

10:10 – Marco Odermatt je startao šesti – 1:13.67, +0.40.

10:08 – Zubčić je sada drugi (+0.26) Alexis Pinturault je preuzeo vodstvo s vremenom – 1:13.27

10:06 – Leif Kristian Nestvold-Haugen – 1:13.87, +0.34.

10:05 – Žan Kranjec je prošao ciljem za 1:13.87, +0.34.

10:03 – Tommy Ford je utrku završio s vremenom 1:14.37, +0.84.

10:00 – Zubčić je startao prvi i vožnju završio s vremenom 1:13.53.

9:43 – Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u nedjeljnu prvu vožnju veleslaloma za Svjetski kup na stazi Gran Risa u talijanskoj Alta Badiji krenut će sa startnim brojem jedan.

Nakon Zubčića će na stazu Amerikanac Tommy Ford, Slovenac Žan Kranjec, Norvežanin Leif Kristian Nestvold-Haugen, Francuz Alexis Pinturault te kao šesti vodeći u redoslijedu veleslalomaša Švicarac Marco Odermatt.

The Gran Risa is ready!

At 10.00 CET the show is on!!💥#fisalpine @SWCAltaBadia pic.twitter.com/HmTOLUx5Pa — FIS Alpine (@fisalpine) December 20, 2020

Bit će ovo Zubčićev osmi nastup u klasičnom veleslalomu u Alta Badiji, gdje je imao dva plasmana među deset najbolji. Prije šest godina je osvojio sedmo mjesto, a prošle je godine bio deseti.

Uoči četvrtog veleslaloma u sezoni Filip Zubčić je sa 182 boda na drugom mjestu u redoslijedu veleslalomaša u kojem vodi Odermatt sa 240 bodova.

U ponedjeljak će Alta Badia biti domaćin i prvog slaloma u novoj sezoni Svjetskog kupa.