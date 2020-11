‘DIVLJAK’ BABIĆ BRUTALNO NOKAUTIRAO BRITANCA: Little preživio do treće runde, a onda ga je Savage poslao u carstvo snova

Tekstni prijenos meča pratite uživo na portalu Net.hr

Hrvatski boksač Alen Babić nastavio je svoj uspješni boksački put i upisao je veliku pobjedu protiv Britanca Toma Littlea. Babić je slavio nokautom u trećoj rundi nakon što je dominirao prve dvije runde i pošteno isprebijao Britanca. Babiću je ovo šesta pobjeda u karijeri i sve je dobio nokautom.

Tijek meča

Treća runda: Babić je opet navalio i vrlo brzo su udarci u glavu bili prejako pa je uspio srušiti Littlea. Sudac mu je brojao do sedam, a ovaj se odlučio vratiti u meč. Nakon toga Babić je nastavio rudariti i razbijati Littlea, a ovaj je polako prestao uzvraćati i uskoro je uslijedio novi nokaut, ovaj put brutalan i se Little nije digao. Sudac je odmah prekinuo meč.

Druga runda: Babić je nastavio istim ritmom, počeo je devastirati Britanca od prve sekunde. Little je upio sve što mu je Babić poslao, uspio je tu i tamo uzvratiti, ali Babić je ponešto promašivao i malo se zadihao, ali ništa pretjerano zabrinjavajuće. No, Little je već sada premoren.

Prva runda: Babić je divljački odradio prvu rudnu. Britanac je jedva preživio silovite nalete. Primio je dosta udaraca u glavu, ali je ostao na nogama. Babić je kako je i najavio krenuo po nokaut u prvoj rundi, ali još će se malo načekati.

21:38 – Babić i Little ušli su u ring. Babić izgleda doista zastrašujuće.

21:24 – Jez Smith je slavio odlukom sudaca. Sada je na redu meč Alena Babića i Toma Littlea.

20:45 – Odrađena je prva borba na eventu. Liam Davies je novi prvak Engleske u bantamu nakon što je kut Seana Cairnsa predao meč. Na redu je meč između Bena Ridingsa i Jeza Smitha pa će onda Babić.

Little je ranije u karijeri izgubio meč od drugog hrvatskog boksača Filipa Hrgovića, velikog Babićevog rivala i boksača s kojim “The Savage” želi ući u ring.

Babiću se prije meča nisu svidjele neke Littleove izjave o Hrgoviću , u kojem je on stao na stranu “El Animala” u tom sukobu.

‘Savage’ je bijesan

“Divljak (Savage) je bijesan, nije sretan zbog Toma Littlea. Bio sam njegov prijatelj tri mjeseca dok je bio debeo poput krafne. Slao sam mu poruke, a sada govori da će me završiti i da je Hrgović bolji”, prenosi RTL Babićeve riječi sa sučeljvanja.

Hrvatskom boksaču nije jasno zašto je Little govorio takve stvari uoči njihovog meča.

“Čemu to? Svi na svakom koraku sumnjaju na mene i dosta mi je toga. A ja ih sve nokautiram u dvije runde”, rekao je “The Savage” pa zaključio:

“Cijeli tjedan govori da će me ubiti u prvoj rundi, pa zašto pričaš tako? O tebi sam govorio samo lijepe stvari, a sada si izabrao Hrgovićevu stranu. Prodao si se, više ne može biti u Savageovoj vojsci. Nisi položio ovaj ispit i sada želim ovaj posao završiti što brže jer sam ljut. Savage je ljut.”

‘Little je u najboljoj formi dosad’

Matchroom Boxing je putem društvenih mreža zaključio kako je Little zaista u najboljoj formi u kojoj su ga vidjeli tijekom njegove karijere, a javio se i trenutno najbolji i najjači svjetski promotor, 41-godišnji Eddie Hearn, dodavši kako Babića u Londonu čeka “zanimljiva borba”.

Adam Smith, voditelj odjela za razvoj boksa na Sky Sportsu je rekao:

“Alen ‘The Savage’ Babić imat će pravu bitku protiv Toma Littlea. Ovo bi trebala biti još jedna izvrsna večer akcije na Sky Sportsu”, stoji a web izdanju Secondsouta.

Za spomenuti kako će čitav događaj prenositi i DAZN, a kao glavna borba večeri je najavljen okršaj za WBA kontinentalnu titulu u velteru između prvaka Conora Benna i Sebastiana Formelle.