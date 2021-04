Utakmica između zagrebačkog Dinama i Villarreala na rasporedu je u četvrtak u 21 sat na stadionu Maksimir

Konferencija za medije uoči utakmice Dinama i Villarreala u četvrtfinalu Europske lige

Stadion Maksimir, Zagreb

13.13 Krznar je na kraju konferencije dodao da ne treba očekivati puno promjena u sastavu za utakmicu s Villarrealom.

13.11 Krznar je odgovorio na novinarsko pitanje tko više “leži” Dinamu – Tottenham ili Villlarreal:

“To što smo Tottenham prošli rekao bih da nam oni više leže, Villarreal je potpuno različita ekipa. Tottenham igra vrlo okomito s kratkim dodirima, a Španjolci vole posjed i igraju od vratara, igraju tika-taka nogomet. Takvim momčadima je teže parirati zbog toga jer se dogode trenuci u kojima si dugo bez lopte, to treba pretrpjeti. Igrače moramo uvjeriti da to nije nužno loše i da moramo biti strpljivi. Villarreal je bio teža momčad za pripremiti u pripremi utakmice. Moramo suziti prostor u zadnjoj trećini.”

13.09 Lovro Majer je potom ustvrdio:

“Utakmica s Tottenhamom nam je pokazala da možemo igrati s bilo kim. Puni smo samopouzdanja i idemo igrati našu igru, vjerujem u pozitivan rezultat. Spremni smo napraviti korak dalje, ne bih rekao da smo nabrijani nego smireni i jedva čekamo utakmicu.”

13.07 “Kakav Dinamo da očekujete? Bit će malo prilagođen Villarrealu, trebat ćemo paziti na Pareja i Morena koji ulaze u međuprostor i rade nemir svakoj obrani. U napadu ćemo standardno igrati, s dobrom kontrom iz čvrstog boka, ali Villarreal ćemo pokušati ugroziri kroz posjed lopte”, otkrio je Krznar.

13.06 Dinamov trener zatim je odgovorio na pitanje o svojem predhodniku na klupi Zoranu Mamiću koji je podnio ostavku nakon što je pravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz kluba.

“Čuli smo se, ali više smo pričali o plaži u Dubaiju na kojoj smo bili. Ja sam mu iznio svoje ideje o utakmici, na što mi je odgovorio: ‘Nisam odavdje’.”

13.05 “Dinamo više nije ‘underdog’ i sigurno nas Villarreal neće podcijeniti”, prokomentirao je Krznar.

13.03 Krznar je zatim prokomentirao igrače koje ima na raspolganju, s obzirom da su Gavranović i Petković imaju Problema s ozljedama:

“Gavranović će teško biti u konkurenciji, a Petković je odradio dva treninga. Nije na 100 posto i u razgovoru s liječnicima ćemo donijeti odluku hoće li igradi s blokadom ili ne. Ako će igrati to će biti 15-20 minuta, o tome ćemo odlučiti sutra.”

13.02 “Jedva čekamo utakmicu, veselimo se utakmici. To će biti nagrada za sve što smo postigli. Ali ne idemo samo uživati, idemo se boriti i vjerujem da ćemo možemo proći”, rekao je Lovro Majer u najavi utakmice.

13.00 “Četvrtfinale Europske lige, uživamo u rezultatu, u dobrom raspoloženju i dočekujemo Villarreal koji je u dobroj formi i u prvenstvu i u Europi. Oni su dobar protivnik koji će testirati koloko možemo”, rekao je Krznar na početku.

Nogometaše zagrebačkog Dinama u četvrtak (21.00) na Maksimiru očekuje prva četvrtfinalna utakmica protiv Villarreala, a dan prije dvoboja u 13 sati press konferenciju će održati Dinamov trener Damir Krznar i veznjak Lovro Majer.

Modri su do četvrtzavršnice došli nakon što su u 1/8 finala izbacili favorizirani Tottenham velikim preokretom i pobjedom 3:0 u uzvratnoj utakmici, a sva tri pogotka u tom dvoboju postigao je Mislav Oršić.

Dinamu će to biti prvi nastup u četvrtfinalu Europske lige, a Villarreal je do sada tri puta prolazio u polufinale Kupa UEFA-e i Europske lige no onda je sva tri puta bio poražen. Godine 2004. eliminirala ga je Valencia, 2011. je bio bolji Porto, a 2016. Liverpool.