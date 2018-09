PRVACI SE U MRAVINCIMA SPASILI IZ SUMNJIVOG PENALA: Riječani utrpali devet komada, Hajduk izazvao ludnicu u Vrapču

Odigrane su preostale utakmice šesnaestine finala Hrvatskog kupa. Dinamo, Rijeka i Hajduk osigurali su prolazak.

Nogometaši Dinama, Hajduka i Rijeke plasirali su se u osminu finala Hrvatskog kupa nakon što su u utakmicama šesnaestine finala u gostima pobijedili četvrtoligaše Slogu Mravince, Vrapče i Radnik iz Križevaca.

KAPETAN SLOGE NADA SE DA ĆE IH HAJDUK OSVETITI: ‘Ako Dinamu treba pomoć protiv četvrtoligaša, onda je to smiješno’

Prvak Dinamo je gostovao kod Sloge, kluba iz mjesta Mravinci pokraj Solina i jako se namučio za prolaz (1-0), pobijedivši golom Marija Budimira tek u 80. minuti iz kaznenog udarca. Četvrtoligaš se uspješno protiv pričuvnog sastava Dinama branio sve do deset minuta prije kraja, kada je uz velike prosvjede domaćina, sudac Kulušić dosudio kazneni udarac zbog igranja rukom Juričića.

Modri se ispromašivali

Momčad Nenada Bjelice se pošteno ispromašivala protiv hrabrih domaćina, Petković je uspio promašiti glavom prazan gol u 44. minuti, Ademi u 68. s desetak metara pogodio vratnicu, dok je ostalo uspijevao obraniti odlični vratar Sloge Vladović.

Pogledaj fotogaleriju

Hajduk je nakon 28 godina opet gostovao u Kupu protiv četvrtoligaša Vrapča, a trener Splićana Zoran Vulić je uspio doći do pobjede (2-0) i prolaza i s rezervnim sastavom. Nakon vrlo lošeg prvog dijela Hajduka, u kojem su nogometaši Vrapča bez većih napora sačuvali svoju mrežu, Splićani su poveli u 49. minuti golom Danca Basela Jradija. U 67. minuti Ganac Said iz kaznenog udarca povećava na 2-0 za Hajduk, a to je, unatoč još barem tri velike prilike Splićana, bio i konačni rezultat.

Rijeka promarširala križevcima

Rijeka je vrlo dominatno došla do osmine finala pobjedom kod četvrtoligaša Radnika iz Križevaca s čak 9-0. Riječani su već nakon prvog dijela vodili s 5-0, a u nastavku su zabili još tri gola. Četverostruki strijelac je bio Antonio Čolak (18, 29, 75, 81), triput je pogodio Darijo Čanađija (43, 79, 89), a po jednom Bušnja (35) i Pavičić (40).

Nogometaši Rijeke pobijedili su na gostovanju Radnik iz Križevaca 9:0 u utakmici šesnaestine finala Kupa Hrvatske. Izvještaj i fotogalerija 👉 https://t.co/dxOhP1RPdm#ZajednosmoRijeka #Kup pic.twitter.com/gmtBqo8P9x — NK Rijeka (@NKRijeka) September 26, 2018

U osminu finala se probio i drugoplasirani sastav HNL-a Lokomotiva koja je u Biogradu svladala Primorac s 1-0 pogotkom Datkovića u 10. minuti.

REZULTATI ŠESNAESTINE FINALA:

SLOGA MRAVINCE – DINAMO ZAGREB 0-1

VRAPČE – HAJDUK SPLIT 0-2

RADNIK KRIŽEVCI – RIJEKA 0-9

PRIMORAC BIOGRAD – LOKOMOTIVA 0-1

JADRAN LP PLOČE – RNK SPLIT 3-1

ranije:

UDARNIK KURILOVEC – SLAVEN BELUPO 0-2

VUKOVAR 91 – ZADAR 3-5 (3-3) produžeci

BEDNJA – INTER ZAPREŠIĆ 0-3

ZAGOREC KRAPINA – OSIJEK 0-3

Kraj

Radnik – Rijeka 0:9. Čanađija se pred kraj utakmice upisao u listu strijelaca pic.twitter.com/zeg40GrBkq — NK Rijeka (@NKRijeka) September 26, 2018

Radnik – Rijeka 0:8. Nova velika greška obrane Radnika, Čolak je stigao do četvrtog gola na utakmici. pic.twitter.com/NCKKp9FYsz — NK Rijeka (@NKRijeka) September 26, 2018

80′ Sloga – Dinamo 0:1. Modri su napokon slomili niželigaša nakon penala. Juričić je igrao rukom, a Kulušić pokazao na bijelu točku uz prosvjede domćina. Budimnir je bio precizan.

79′ Radnik Križevci – Rijeka 0:7. Čanađija je zabio za novo povećanje Rijeke.

75′ Radnik Križevci – Rijeka 0:6. Bušnja je gurnuo za Čolaka, koji je smirio loptu i pospremio u mrežu

67′ Said je zabio s bijele točke za 2:0.

66 Razum je srušio Saida u kazenenom prostoru. Jedanaesterac za Hajduk! #VraHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 26, 2018

60 Pucao je Jradi izravno iz slobodnjaka, bio je to odličan udarac koji je odsjeo na vanjskom dijelu vratnice. #VraHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 26, 2018

49 GOOOOOL Jradi je pogodio za 1:0. Nejašmić je ubačajem iz sredine sjajno pronašao Jradija koji je s 12 metara pogodio pored nemoćnog Razuma. #VraHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 26, 2018

46′ Utakmice su se nastavile.

Gotovo je prvo poluvrijeme utakmice šesnaestine finala Hrvatskog kupa Vrapče – Hajduk. Trenutni rezultat je 0:0. #VraHaj pic.twitter.com/EaavFbNjDJ — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 26, 2018

Poluvrijeme

41 Potegao je Nejašmić s 23 metra, lopta je išla u okvir vrata, ali njegov udarac je blokiran. #VraHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 26, 2018

43′ Radnik Križevci – Rijeka 0:5. Čanađija je zabio s 20-ak metara.

40′ Radnik Križevci – Rijeka 0:4. Bušnja je petom ostavio za Čolaka. a ovaj je gurnuo za Pavičića i to je bio gol.

35 Kakvu priliku je sada propustio Tudor! Said ga je sjajno pogodio na pet metara, Tudor je samo trebao ugurati loptu u mrežu, međutim nije je uspio zahvatiti na željeni način i ovaj udarac otišao je malo pored vrata. #VraHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 26, 2018

35′ Radnik Križevci – Rijeka 0:3. Udarac Denisa Bušnje od vratnice je završio u mreži.

29′ Radnik Križevci – Rijeka 0:2. Zuta je sjajno ubacio, a Čolak glavom pospremio loptu u mrežu

30 Najveća prilika za Hajduk. Blokiran je udarac Jradija s ruba kaznenog prostora, odbilo se do Tudora na 14 metara, ali i on iz dobre pozicije pogađa braniča Vrapča. #VraHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 26, 2018

18′ – GOOOL, Rijeka je povela u Križevcima protiv domaćeg sastava s 1-0. Katastrofalna povratna lopta domaćeg braniča otvorila je stopostotnu priliku za Čolaka koji je poentirao za veselje Armade.

4′ – Hajduk je krenuo napadački u Zagrebu, domaćin zasad koncentriran u obrani i pokušava na kontru iznenaditi Splićane. Šibenik je u međuvremenu poveo u Senju kod Nehaja. Ubrzo su Šibenčani i povisili na 2-0. Lokomotiva je povela u Biogradu kod Primorca s 1-0.

1′ – Počele su utakmice.

Osminu finala ovosezonskog izdanja Hrvatskog kupa već su izborili Osijek, Inter, Slaven Belupo i Zadar.

Hajduk bez osmorice

Hajduk danas u 1/16 finala Kupa u gostima protiv NK Vrapče • https://t.co/hvPUDxOjKo #Hajduk pic.twitter.com/ohXL1uRZ0q — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 26, 2018