DINAMO – BENFICA 1-0: Modri fantastičnom predstavom pobijedili velikana i u Lisabon putuju s prednošću

Nogometaši hrvatskog prvaka Dinama u Lisabon putuju s prednošću od 1-0

IVICA OLIĆ ZA NET.HR: ‘Atmosfera u Zagrebu je fantastična, o tome se priča i izvan granica Hrvatske’

DINAMO – BENFICA 1-0

Dinamo: Livaković, Stojanović, Theophile, Dilaver, Leovac, Šunjić, Kadzior, Gojak, Olmo, Oršić, Petković

Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Ferreira, Dias, Corchia; Gabriel, Florentino, Krovinović, Gedson Fernandes; Felix, Seferović

Strijelci: 1-0 Petković (38.)

Maksimir se u četvrtak navečer tresao od navijanja skoro 30 000 ljudi. Dinamo je odigrao fantastičnu prvu utakmicu osmine finala Europske lige, pobijedio je Benficu golom Petkovića iz penala, imao čitav niz prilika i u Lisabon putuje s aktivnim rezultatom. Dani Olmo i golman Dominik Livaković bili su na visokom nivou, isto kao i Petković te Mislav Oršić.

Niz odličnih prilika modrih

Gojak je imao jedan na jedan s golmanom i promašio, a Mario Šitum je ostao sam nakon kornera u posljednjim trenucima utakmice, a niti minutu ranije u odličnoj je poziciji bio i Švicarac Mario Gavranović. Par je ‘bombi’ skinuo i golman Benfice Vladochimos, koji je bio najbolji pojedinac svoje momčadi. Da nije bilo njega, Portugalci bi se kući vratili s još kojim golom u mreži…

Naročito je dominirao Dani Olmo, koji je u svim segmentima igre bio bolji od Benficinog wunderkinda Joaa Felixa koji po nekim procjenama vrijedi i preko sto milijuna eura.

Uzvratni susret je 14. ožujka na stadionu Luz, a nažalost Dinamo u Lisabonu neće imati na raspolaganju Leovca i Šunjića zbog žutih kartona, a do idućeg tjedna neće se oporaviti niti Ademi.

Prekinut Benficin niz od od devet susreta bez poraza u svim natjecanjima

Dinamo je ovom pobjedom prekinuo Benficin niz od od devet susreta bez poraza u svim natjecanjima. Momčad s Luza zadnji poraz je doživjela u siječnju ove godine u polufinalu Liga kupa od Porta (1-3). Također, bila je to 15. europska utakmica za hrvatskog prvaka ove sezone pri čemu ima skor od deveta pobjeda, uz četiri remija i dva poraza i razliku pogodaka 28-10.

Zbog UEFA-ine kazne Nenad Bjelica nije bio na klupi, umjesto njega momčad je vodio 43-godišnji Austrijanac Rene Poms s kojim Osječanin surađuje već godinama.

‘Modri’ su svoj europski put započeli u 2. pretkolu Lige prvaka protiv Hapoel Beer Sheve (5-0, 2-2), potom su uslijedile dvije pobjede protiv Astane (2-0, 1-0), te play-off runda protiv Young Boysa (1-1, 1-2).

Dinamo nije igrao samo za sebe

Nakon ispadanja od Švicaraca, Dinamo je put nastavio u Europskoj ligi osvojivši prvo mjesto u skupini D ispred Fenerbahčea, Spartaka iz Trnave i Anderlechta. U šest utakmica upisali su četiri pobjede i dva neodlučena ishoda uz razliku pogodaka 11-3. U osmini finala Dinamo je odmjerio snage s Viktorijom Plzen izgubivši prvu utakmicu 1-2, no u uzvratu je pobijedio sa 3-0. Večeras je pala i velika Benfica.

Hrvatski nogometni prvak protiv Benfice nije igrao samo za sebe, već i za Hrvatsku na UEFA-inoj ljestvici nacionalnih koeficijenata.

“Modrima” je bio dovoljan samo jedan bod u dvije utakmice da Hrvatska od sezone 2020/21. ima čak pet predstavnika u europskim kupovima – dva u Ligi prvaka, a tri u Europskoj ligi. ‘Modri’ su pobjedom ‘prebacili’ taj plan i Hrvatska je preskočila Švicarsku i Dansku čiji su se klubovi već oprostili od europskih natjecanja.

Prvak odlazi u drugo pretkolo Lige prvaka

Prvak tako odlazi u drugo pretkolo Lige prvaka u dio ždrijeba za prvake, a drugoplasirani u drugo pretkolo u dio ždrijeba za neprvake. Pobjednik Kupa (ili trećeplasirani ako Kup osvoji prvak ili doprvak) ići će izravno u treće pretkolo Europa lige, dok će iz drugog pretkola krenuti preostala dva kluba koji bi se kvalificirali za Europu.

Dinamo je tako izravno pomogao doprvaku koji bi samo jednim prolaskom prepreke u Ligi prvaka osigurao najmanje grupnu fazu Europske lige.

GOTOVA JE UTAKMICA:

89′ – Rene Poms vadi Brunu Petkovića, a umjesto njega ulazi Mario Gavranović.

84′ – Izmjena u sastavu Dinama. Damian Kadzior izlazi van, a zamijenit će ga Mario Šitum.

81′ – Franco Emanuel opasno je ubacio centrirao u šesnaesterac, ali obrana Dinama to čisti.

75′ – Glavni sudac utakmice Michael Oliver je izvadio žuti karton i pokazao ga Petru Stojanoviću zbog ružnog starta.

68′ – Leovac je napravio prekršaj na Joau Felixu, a onda je Benfica poslala opasan ubačaj u šesnaesterac Dinama, ali udarac Rubena Diasa otišao je daleko preko gola.

64′ – Dinamo pokušava i dalje prijetiti, no trenutačno modri imaju previše netočnih dodavanja, iako niti Benfica nije baš sigurna u igri. To je dobro, modri to mogu kazniti.

62′ – Livaković je obranio udarac igrača Benfice. Vratar Dinama jedan je od najboljih igrača susreta, uz Olma, Oršića i Petkovića.

60′ – Na stadionu Maksimir službeno je 29.704 gledatelja.

58′ – Izmjena kod Benfice. Florentino Luis ide van, ući će Rafa Silva.

55′ – Pao je tempo susreta, Benfica nakon agresivnog početka drugog dijela kao da se malo primirila. Imali su Portugalci pokoji opasniji ubačaj, ali obrana Dinama sve čisti bez većih problema.

50′ – Benfica je ozbiljnije započela drugi dio nego što je to bio slučaj na početku susreta.

48′ – Oršić je primio loptu na vrhu 16-erca te je tukao iskosa s lijeve strane, lopta je otišla malo iznad gola. Skoro 2-0.

45′ – Počelo je drugo poluvrijeme

POLUVRIJEME JE U ZAGREBU

45′ + 1: Odlično je Petković izbacio jednog igrača driblingom, sjajno dodao u šesnaesterac za Gojaka koji je sam izbio pred golmana Vlachodimosa, ali vratar Benfice ga je pročitao i skinuo mu zicer.

44′ – Ferro je bio prežestok u ovom startu i Michael Oliver je prekinuo igru, slobodan udarac će dobiti Dinamo.

PETKOVIĆ I OLMO BACILI NAVIJAČE U TRANS: Ovo je trenutak kad je Maksimir eksplodirao

38′ – GOOOL, Stao je Petković na bijelu crtu, zaletio se i pucao po sredini! Golman je zamalo zahvatio loptu, no nasreću otišao je previše udesno i nije uspio. Dinamo vodi 1-0. Video pogledajte ovdje.

37′ – Penal za Dinamo! Olmo je nadigrao Rubena Diasa, ovaj ga je faulirao i doveo svoju momčad u probleme.

37' #GNKDinamo 0 – 0 #SLBenfica

Derribo de Rúben Dias sobre Dani Olmo. Oportunidad para Petković desde los once metros. pic.twitter.com/C3Zj1ePXUy — Fútbol Portugal © 🇵🇹 (@FutbolPortugal) March 7, 2019

32‘ – Problemi za Benficu. Bruno Lage je prisiljen napraviti zamjenu. Haris Seferović, najbolji strijelac portugalske lige s 15 golova u 21 susret, ne može nastaviti igru zbog ozljede, pa će ući Franco Emanuel Cervi.

29‘ – I zamalo je iskoristio Kadzior zabio, ddlično je zapucao na gol no Vlachodimos je opet spreman!

28‘ – Oršić je poslao dobru loptu Kadzioru na desnu stranu, a Damian je izvukao prekršaj od Grimaldoa za slobodnjak s 20 metara za modre.

26‘– Dinamo ne dopušta Benfici da mirno iznese loptu u svoju polovicu, non stop modri stičću. Iz daljine je zaprijetio Kadzior, no lopta je otišla malo pokraj vrata.

25′ – Amer Gojak ubacio je u šesanest metara, ali preblizu golmana i Odisseas Vlachodimos je to mirno uhvatio.

19′ – Kakav udarac Olma! Španjolac je tukao s nekih 20 metara u desnu stranu, ali odlično to brani Vlachodimos. Odlično se izvukao Španjolac na udarac, no Vlachodimos je bio spreman! Olmo igra maestralno, dribla, puca iz svih pozicija, asistira, a tek je 19. minuta. Maestralan je Španjolac.

18′ – Evo sad Benfice. Sebastien Corchia upropastio je dobru priliku jer mu je završni pas bio netočan, pa ga je obrana lako presjekla. Korner. Benfica će imati priliku iz kuta. No, ništa od toga.

13′ – Odlično igraju modri. Cijelo vrijeme “kuhaju” priliku oko portugalskog šesnaesterca, a Petković, Olmo i Oršić dva puta su im ozbiljnije zaprijetili.

12′ – Mislav Oršić odlično je pucao s nekih 15 metara s lijeve strane, blizu je to prohujalo lijevom vratnicom.

8′ – Livaković je sad fantastično skinuo zicer. Bila je to čista, stopostotna situacija za Benficu. Alex Grimaldo je primio preciznu loptu u šestnaestercu, tukao, ali Dominik Livaković je predvidio njegovu namjeru i odlično obranio.

6′ – Petković je opet odlično dodao. Loptu je poslao Olmu, Španjolac je odmah predriblao jednog igrača, no nakon toga je ostao bez lopte.

4′ – Prvi fenomenalan dribling najboljeg igrača Dinama Danija Olma i tribine su odmah poludjele i zapljeskale mu. Atmosfera je usijana do vrha, a Dinamo je zasad, usprkos velikom broju promašenih dodavanja, prilično nabrijan i direktan.

3′ – Slobodan udarac za Dinamo. U šesnaesterac je ubacio Damian Kadzior, ali čisti to obrana Benfice.

1′ – Počela je utakmica

18.51 – Uoči utakmice priređena je i koreografija na stadionu od strane kluba.

17:55 – Stigli su sastavi. Kao što se može primijetiti Bjelica je uimjesto ozlijeđenog Hajrovića na travnjak poslao Kadziora, dok je Šunjić zamijenio Ademija. Što se tiče Benfice, trener portugalske momčadi Bruno Lage šansu je dao našem Filipu Krovinoviću kojem se tako ostvarila želja da istrči pred prepun Maksimir protiv “svog” Dinama.

UŽIVO: POLICIJA NA NOGAMA; Oko 800 torcidaša dolazi u Zagreb, strahuje se od nereda? Iz Dinama su nam objasnili što će biti s njima

17:53 – Na klupi neće niti Bjelice kojeg je Uefa kaznila zabranom vođenja momčadi na jednoj utakmici jer je za vrijeme dvoboja protiv Viktorije Plzen, nakon jednog auta povukao igrača Viktorije Milana Havela koji je držao loptu u ruci.

Umjesto njega momčad će voditi 43-godišnji Austrijanac Rene Poms s kojim Osječanin surađuje već godinama. Bjelica je smio do 90 minuta prije utakmice biti s momčadi i održati sastanak, a nakon toga ne smije imati nikakvu komunikaciju s momčadi i suradnicima.

“Utakmicu ću gledati na stepenicama pored novinarske lože, već su spremne sjedalice,” kazao je.

Gosti su u Zagreb doputovali bez braniča Andrea Almeide i napadača Pizzija i Jonasa. Nema niti Jardela koji se još nije oporavio. Od prve minute u sastavu je hrvatski nogometaš Filip Krovinović koji je nakon oporavka od ozljede koljena samo dva puta zaigrao u početnoj momčadi.

Dinamu je ovo čak 15. europska utakmica ove sezone. Do sada je upisao osam pobjeda, četiri remija i dva poraza uz razliku pogodaka 27-10.