LUDNICA U GRADSKOM VRTU: Jairo i Caktaš donijeli Hariju Vukasu prvu pobjedu otkako je naslijedio Tudora

U derbiju 2. kola Prve HNL Hajduk je kao gost svladao Osijek sa 2-1 (2-1). Hajduk je poveo 2-0 golovima Jaira (34) i Caktaša (36-11m), a na konačnih 2-1 smanjio je Jugović (43). Zanimljivo, bila su to jedina tri udarca u okvir gola na čitavom susretu.

Nakon što niti jedna momčad u prvih pola sata utakmice nije stvorila niti jednu ozbiljniju priliku za pogodak, u razdoblju od 34. do 43. minute postignuta su tri pogotka. Hajduk je poveo sa 2-0 golovima Jaira u 34. i Caktaša u 36. minuti iz kaznenog udarca.

Prvi pogodak stigao je nakon što je Gyurcso izveo slobodni udarac s dresnog krila, a u skoku pred Osijekovim golom na drugoj vratnici najviši je bio Jairo. Hajdukov Brazilac bio je najzaslužniji i za kazneni udarac nepune dvije minute porom, on je utrčao u kazneni prostor te je pokušao pucati prema vratima, njegov udarac odlično je blokirao Lončar, no lopta se vratila Jairu čiji je pokušaj ubacivanja u peterac pogodio Lončara u ruku pa je sudac Zebec pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač bio je kapetan Caktaš.

Hajduk bliži pogotku

U samoj završnici prvog poluvremena Osijek je smanjio zaostatak, a i pogodak domaćih stigao je iz prekida. Kleinheisler je izveo slobodni udarac s lijevog boka, a na drugu vratnicu utrčao je Jugović kojega nije pratio nitko od Hajdukovih igrača, pa je ovaj s dva metra mirno proslijedio loptu u mrežu.

Osijek je u nastavku utakmice imao terensku inicijativu, no bliži novom pogotku bio je Hajduk koji je prijetio iz protunapada. No, splitski nogometaši niti u jednoj od svojih prilika nisu uspjeli precizno proigrati završni pas. Na kraju utakmice je Jugović glavom nakon udarca iz kuta mogao poravnati, no njegov je pokušaj prohujao pored vratnice.

S nova tri boda Hajduk se pridružio Dinamu i Gorici na vrhu ljestvice sa po maksimalnih šest bodova, dok je Osijek na diobi sedmog mjesta sa Slavenom Belupom s po jednim bodom.

Osijek – Hajduk 1:2

OSIJEK: Ivušić, Silva, Majstorović, Jugović, Alves, Kleinheisler, Ndockyt, Žaper, Lončar, Pilj, Beljo. Klupa: Barešić, Tomelin, Erceg, Lopa, Grezda, Bočkaj, Špoljarić, Grgić, Todoroski

HAJDUK: Posavec, Todorović, Ismajli, Vušković, Čolina, Jurić, Čuić, Jradi, Caktaš, Gyurcso, Jairo. Klupa: Sentić, Dimitrov, Nejašmić, Mujakić, Jakoliš, Brnić, Dolček, Tahiraj, Pršir

Kraj

90 Igrat će se još najmanje 4 minute dodanog vremena.

76 Trostruka zamjena u sastavu Hajduka. U igru ulazi Nejašmić umjesto Čuića, Jakoliš umjesto Todorovića i Dolček umjesto Čolina.

72 Dvostruka zamjena u sastavu Osijeka. U igru ulaze Grezda i Lopa umjesto Ndockyta i Kleinheislera.

64′ Bočkaj je izgubio loptu, trojica su splitskih nogometaša krenula u kontru, ali su zakomplicirali završnicu, pa je izostao završni udarac.

60′ Čolina je bio u dobroj šansi, ali je loptu ju posljednji trenutak u korner izbacio Jugović.

57′ Tukao je Čuić sa 17 metara, ali njegov udarac je blokiran.

56′ Posavec je dobio žuti karton zbog odugovlačenja kod izvođenja lopte.

51′ Čuić je pucao s ruba šesnaesterca, otišlo je preko vrata.

46 Počelo je drugo poluvrijeme. Imamo dvije promjene u sastavu Osijeka. U igru ulaze Bočkaj i Erceg umjesto Pilja i Belje.

46′ Nastavila se utakmica.

Drugo poluvrijeme

Kraj prvog poluvremena

43′ GOOL Jugović je smanjo za Osijek. Kleinheisler je ubacio iz prekida s lijeve strane na drugu vratnicu, a Jugović je pogodio glavom iz blizine.

36 Jedanaesterac za Hajduk! Jairo je pokušao ubaciti, Lončar je igrao rukom u svom kaznenom prostoru.

34 GOOOOOOOOOOOOOOL 0:1 Jairo! Poveo je Hajduk nakon prekida kojeg je s desne strane, uz aut liniju, izveo Gyurcso. Sjajno je ubacio na drugu vratnicu gdje je sve odlično pratio Jairo i glavom pogodio za vodstvo.

20′ Beljo je u kaznenom prostoru došao do lopte prije istrčalog vratara, ali bila je to ipak teška situacija za postizanje pogotka. Beljo nije uspio povući nogu u završnici svoje akcije, pa je došlo do sudara s Posavcem zbog kojega je sudac Zebec napadaču pokazao žuti karton.

15 Silovito je tukao Gyurcso s 23 metra, bio je to jako dobar pokušaj, ali otišla je lopta malo pored desne vratnice.

13′ Beljo je tukao s 15-ak metara nakon prekida za Osijek, ali nije pogodio okvir vrata.

10 Lijepo su sada kombinirali igrači Hajduka, na kraju je lopta došla do Todorovića koji je oštro ubacio pred vrata, ali Gyurcso na drugoj vratnici nije uspio poklopiti loptu.

6′ Još uvijek traje odmjeravanje snaga, igra se bez rizika.

1′ Počela je utakmica.

17:53 – Glavni sudac je M. Zebec (Varaždin), pomoćnici su mu V. Đurak (Sisak) i B. Zobenica (V. Gorica). VAR suci su I. Vučković (Zagreb) i J. Crnčić (Vrbovec).

17:05 – Trener Osijeka Ivica Kulešević odlučio je Antu Ercega, Hajdučko srce i nekadašnjeg miljenika Torcide, ostaviti na klupi.