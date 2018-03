UŽIVO, ŠOK ZA OSJEČANE NA SAMOM POČETKU UTAKMICE: Hajduk poveo u drugoj minuti golom Bašića, prilike sijevaju s obje strane

U derbiju 26. kola Hrvatske nogometne lige Osijek u Gradskom vrtu dočekuje Hajduk. Bit će ovo povratak Željka Kopića u njegov rodni grad, a u kadar Hajduka vraća se i Nižić. U posljednjem međusobnom susretu Bili su na gostovanju slavili sa 3-1

Tekstualni prijenos pratite uživo na našem portalu…

UŽIVO

OSIJEK – HAJDUK 0-1

Osijek: Malenica; Barišić, Šimunec, Škorić, Grgić; Lopa, Mioč, Mudražija, Grezda Boban; Marić

Hajduk: Letica; Fomitschow, Nižić, Borja Lopez, Juranović; Radošević, Savvas, Bašić, Hamza; Gyurcso, Said

17′ – Dobra sitaucija za Hajduk. Juranović je povukao kontru četiri na tri, ali Said je izbjegavao zaleđe i stao te je propala dobra prilika za Bile.

15′ – Utakmica se malo primirila što se tiče prilika, ali i dalje se vodi žustra borba.

8′ – Greda za Osijek! Barišić je iz slobodnog udarca prebacio živi zid, ali lopta je odsjela na gredi gola Hajduka. Osijek je bio vrlo blizu izjednačenju.

6′ – Na Gradskom vrtu igra se visokim tempom. Malenica je ovog puta uspio spasiti Osječane od novog gola obranivši udarac Gyurcsu, a na drugoj je strani Letica sjajno zaustavio Grezdu.

4′ – Ponovno slična situacija kao kod prvo gola, lopta je ovog puta došla do Juranovića čiji je udarac prošao pored gola.

2′ – GOOOOOL! Hajduk je na isteku druge minute došao do vodstva! Mađar Gyurcso povukao je kontru i uposlio Bašića koji je uspio svladati Malenicu za vodstvo Bilih.

1′ – Počela je utakmica u Osijeku. Glavni sudac utakmice je Fran Jović.

“Mi smo i dalje u utrci za trećim mjestom na tablici, a da bi došli do cilja moramo skupljati bodove. I to bez obzira s kim, kada i gdje igramo. Znam da će danas biti teško, a kada je to lako? Hajduk je u dobroj formi, igra čvrsto i dinamično, ali to me ne zanima. Da bismo došli do uspjeha, moramo se maksimalno založiti i do njega strpljivo graditi put tijekom cijelog susreta”, rekao je u najavi utakmice Osijekov trener Zoran Zekić (43).

Hajduk danas od 15 sati u Gradskom vrtu: Bijeli kreću po nova tri boda • https://t.co/YBmgHbFP9N #Hajduk pic.twitter.com/i5enVgz8ZH — HNK Hajduk Split (@hajduk) March 18, 2018

Zanimljivo, Kopić u svom rodnom gradu nikada nije slavio, a odigrao je osam prvoligaških utakmica u Osijeku. Dovodio je Lučko, Cibaliju, Zagreb i Belupo, a najbliže pobjedi bio je s momčadi Lučkog kada je utakmica završila 2-2 nakon vodstva gostiju iz Zagreba od 2-0.

Momčad Osijeka u maloj je rezultatskoj krizi te je nakon dva remija protiv Intera i Cibalije izgubila priključak za vodećima. Dodajmo i kako u Osječani danas proslavili 71. rođendan kluba.