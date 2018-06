IZBORNIK DALIĆ NAKON VELIČANSTVENE POBJEDE: ‘Sada cijeli svijet drugačije gleda na nas, protiv Islanda će biti izmjena u sastavu’

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se sinoć iz Nižnji Novgoroda u svoju bazu u Roščino.

Nakon pobjede nad Argentinom od 3:0 i izborenog plasmana u osminu finala, pred novinare je u 16 sati stao izbornik Zlatko Dalić.

‘Vukojević sutra ide gledati Dansku i Francusku, a Jerkan Španjolsku i Portugal. Mislimo o svemu, idemo pogledati potencijalne protivnike, ja sam jako sretan sa skautingom, nema kalkulacija, ali vjerojatno će biti Francuska ili Danska. Vidjeli ste kako je Francuska jučer igrala – nije bitan stil, bitan je rezultat.’

16:35 ‘Nemam što više govoriti o Luki Modriću, o njemu se sve zna. On svaku utakmicu igra na nivou, a jučer ga je nagradilo sa pogotkom. To je nagrada – da Messi ne napravi ništa, a on sve za Hrvatsku. Njegova reakcija nakon gola govori sve o njemu. On je kapetan i predvodio je reprezentaciju prema tri boda, sve pohvale Luki i ekipi.’

16:33 ‘Mi se moramo nastaviti dizati i biti bolji u svakoj utakmici, a ja to očekujem od ekipe. Ovo je turnir, tu nema kalkuliranja, samo je rezultat bitan. Momčadi koje će držati razinu će ići dalje. Mi imamo puno prostora za napredak i ja ću to tražiti od ekipe, jer imamo potencijal.’

16:32 ‘Pokušali smo, i uspjeli, zaustaviti protok lopte do Messija. I on je osjetio nemoć, vidjelo se po govoru tijela.’

16:30 ‘Strinić je pribijen na stup nakon jedne greške. Ja u njega vjerujem i nisam odabrao Vidu lijevo jer ne vjerujem u Strinića, samo sam isprobavao nešto za Messija. Samo neka on tako nastavi. Po meni je on trenutno najbolji izbor. Greška se desi svakome.

16:28 ‘Ćorluka je 12 godina u reprezentaciji, on mora biti primjer svima. Nakon toliko godina uđe u zadnjim minutama, a kao da je odigrao cijelu utakmicu – ne postavlja pitanja, iako mu nije lako biti na klupi. Vrhunski je profesionalac, hvala mu na tome.’

16:25 ‘Rebić je donio agresivnost i brzinu na krilu, iako je jučer bio na granici crvenog kartona. Možda ga je čak i zaslužio, ali on sazrijeva kao igrač, to se ne događa preko noći. Puno se Rebić potroši, ali morate znati da oni igraju fazu obrane fantastično – pomažu Vrsaljku i Striniću sjajno. Trčali smo više od Nigerije, jučer više od Argentine, čak šest kilometra više. Pokazali smo moć i volju. Ja sam rekao – samo karakter, izdržat i ne odustat.’

16:22 ‘Ja u cijelom mandatu razgovaram s igračima i brinem o njima, ali pazim i na protivnike. Uoči Argentine sam pozvao Modrića, Rakitića, Brozovića, Kovačića i Badelja. Tražili smo korektora za Luku i Ivana i odlučili smo se za Brozovića. Badelj je bio prvi izbor tijekom priprema, ali malo je sporiji, dok je Mateo van ritma jer ne igra u Madridu.’

16:19 ‘Moramo gledati samo sebe, iako smo večerašnjom utakmicu skrenuli pažnju na sebe. Sada cijeli svijet drugačije gleda na nas. Ali sve ekipe igraju dobar nogomet, mi moramo biti postrani i ići korak po korak. Imamo vjeru u sebe.’

16:18 ‘Ovo se ne može mjeriti ni sa čim u mojoj karijeri. Pobijediti Argentinu i Messija sa 3-0, biti superioran – to se rijetko doživi. Ali ne smijemo upast u euforiju.’

16:16 ‘Želio biti prvi u grupi, ali sigurno će biti više promjena u sastavu. Mislimo samo o sebi i ne kalkuliramo o protivnicima, kalkulacija se uvijek obije o glavu. Igrače sa žutim kartonima neću staviti protiv Islanda, ali hoćemo biti prvi!’

16:14 ‘Analizirao sam utakmicu, u mojih pet službenih nastupa, primili smo samo jedan, a zabili jedanaest golova, mislim da imamo igru, nema govora da ekipa nije efikasna. Malo smo promijenili stil igre, ali ekipa je kompaktna. Imamo jasnu viziju, cijela momčad.’

16:13 ‘Zadovoljni smo nakon pobjede. Najvažnije je da smo ostvarili cilj. Nismo očekivali da ćemo biti ovako impresivni. Nadam se da ćemo ovako nastaviti dalje.

16:10 Čeka se početak presice.