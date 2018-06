DALIĆ I RAKITIĆ NAJAVILI OBRAČUN S ARGENTINOM: Izbornik otkrio recept za Gaučose i što će poručiti igračima prije utakmice

Izbornik Zlatko Dalić i Ivan Rakitić obratili su se novinarima dan prije utakmice s Argentinom.

Pet dana nakon pobjede protiv Nigerije pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom najteža je utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva. U četvrtak u 20 sati u Nižnjem Novgorodu s druge strane bit će Argentina predvođena jednim od najboljih nogometaša u povijesti – Lionelom Messijem.

“Dileme oko sastava? Uvijek su sve dileme riješene. Rekao sam da ćemo napraviti sitne promjene u taktici i sastavu. Protiv Nigerije je bila dobra utakmica. Dečki su bili dobri, nije vrijeme za velike promjene. Napravit ćemo minimalne preinake u taktici. Moramo čuvati našu igru”, kazao je Dalić.

“Lijepo je igrati protiv jedne od najjjčih reprezentacija na svijetu. Posebno smo motivirani. Ovo je nešto posebno i želi odigrati pravu utakmicu. Što reći o njima što ne zna cijeli svijet. Messi je jedna od najboljih. Imat će svoje trenutke. Na nama je da ga probamo zaustaviti. Moramo uživati u utakmici i dati sve od sebe”, dodao je Rakitić.

“Koje su šanse? Igramo protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu. Imamo veliki respekt prema njima, ali imamo i poštovanje prema samima sebi. Bit će to veliki izazov ali moramo vjerovati u sebe i pokazati ono najbolje od nas. Rekao sam da će ovo za nas biti jedna od najlakših utakmica u skupini jer nemamo što izgubiti. Ne dvojim da će biti prava i neizvjesna utakmica. S naše je strane možda manji pritisak jer smo uzeli tri boda. Znamo što je pred nama u ove dvije utakmice jednu moramo pobijediti. Sutra je prva prigoda i moramo dati sve do sve. Ako idemo na bod onda nećemo uzeti bod, ako idemo na pobjedu, onda ćemo možda ostvariti dobar rezultat”, rekao je izbornik.

Messi i slučaj Kalinić

Uslijedilo je pitanje o Messiju.

“Messi je najbolji igrač na svijetu. Njega nitko ne može zaustaviti jedan na jedan. Mora ga zaustaviti naša momčad, naša formacija, naša igra. To je jedini način. Mora se zaustaviti dotok lopte do njega. Nije on sam Argentina. Imaju oni još puno dobrih igrača. Ne smijemo upasti u tu zamku samo da pazimo na njega i da tu bude naša sva koncentracija. Moramo biti kompaktni kao protiv Nigerije i iz toga napraviti ono prema naprijed što mi možemo. Najjednostavnije kompaktni blok i biti blizu jedni drugima”, dodao je Dalić.

Slučaj Kalinić i koliko je naškodilo u pripremama?

“Žao mi je da je do toga došlo. To je prošlost. Život ide dalje, Mi se na to ne vraćamo. Imamo svoj fokus, a to je Argentina. To je trajalo dva tri sata i to je prošlost”, poručio je.

Argentinski novinar potom je postavio pitanje Rakitiću o Mesiju i kako će odgovoriti nakon remija s Islandom.

Poruka prije utakmice

“Prvo, posebno je igrati s Argentinom. Njihov rezultat iz prve utakmice neće promijeniti činjenicu da su i dalje favoriti u grupi i na SP-u. Bit će ovo teška utakmica. Znamo da je ključna i za nas i za njih. Moramo iskoristiti svaku priliku. Očekujem da će biti jako agresivni. Imaju najboljeg igrača na svijetu u to će nam dodatno otežati. U prvoj je utakmici imao mnoštvo prilika, ali nije ih iskoristio. Znamo koliko će teško biti igrati i doći dio pobjede”, odgovorio je.

Argentinski novinar upitao je Dalića zašto je Argentina za njega najlakši suparnik.

Rakitićeva poruka Messiju

“Ja nisam rekao da najlakši suparnik, nego da je to najlakša utakmica za nas. U toj utakmici nemamo što izgubiti. Igramo protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu i to je izazov za nas. Mi smo isto velika momčadi i ovo je sraz dvije velike momčadi. Svojim igračima minuti prije nego izađu van reći ću da uživaju u svakoj minuti jer igraju protiv Messija i Argentine”, kazao je Dalić.

“Ovo je za nas posebna utakmica Želimo svijetu pokazati da imamo snažnu momčad. Leo također može vidjeti naši kvalitetu. On je odličan suigrač. Želim mu sve najbolje osim sutra. Nadam se da sutra neće uživati u utakmici, nego mi. Želim mu sve najbolje u drugim utakmicama. Nadam se da sutra neće uživati”, kazao je Rakitić.

Jesam li pričao s Messijem? Ne želiš razgovarati s ljudima izvan momčadi u ovom trenutku. Najvažnijije je da moramo odigrati savršenu utakmicu jer su snažni. Nadam se ćemo im zadati problema kao Island”, rekao je Rakitić.

“Mi nismo takva momčad da se branimo. Bit će takvih trenutaka u utakmici. Imamo velike igrače koji preferiraju ofanzivan nogomet. To nije naš stil. Kad se budemo morali braniti branit ćemo se”, poručio je Dalić.

“Ne mogu govoriti o prednostima i manama jedne ili druge momčadi to ćemo vidjeti sutra. Ja svojoj neizmjerno vjerujem. Oni su za mene najbolji. Moje povjerenje u njih je neograničeno i spremni su napraviti dobre stvari. Nama je sutrašnja utakmica bitna, ali u kojoj moramo uživati i pokazati kvalitetu i sposobnosti i zaista ovo je sjajan test za generaciju. Ako pokažemo kvalitetu i dobru utakmici onda možemo očekivati dobre stvari”, poručio je Dalić.

Dosadašnji dojmovi

“Od prvog dana u Rusiji naši su dojmovi isključivo lijepi. Prekrasni su svi stadioni, dobrodošli smo na svakom koraku i domaćinima upućujem samo pohvale i čestitke. Bilo je nekoliko iznenađujućih rezultata, a naš je prvi cilj proći skupinu. Uspijemo li, nećemo birati suparnike – mi moramo samo pobjeđivati. Sve je u našim rukama”