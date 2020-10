UŽIVO: ĆORLUKA IGRA PROTIV EUROPSKIH PRVAKA, INTER GOSTUJE KOD ŠAHTARA: Stigli su sastavi, Brozović kreće od 1. minute

Lokomotiv: Guilherme – Zhivoglyadov, ćorluka (c), Murilo, Rybus; Ignatjev, Magkeev, Miranchuk; Krychowiak, Ze Luis, Smolov

Bayern: Neuer (c) – Pavard, Süle, Alaba, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Müller, Tolisso, Coman – Lewandowski

Šahtar: Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho

Inter: Handanovič; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozović, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez

Come a Genova, stasera in campo con la maglia Away! 👌 #UCL #ShakhtarInter ⚫️🔵 #FORZAINTER

18.15 Inter je prije tri dana sa sigurnih 2:0 pobijedio Genou u prvenstvu i na dobar način najavio susret sa Šahtarom. Pobjedu Nerazzurima u toj utakmici donijela je njihova prva zvijezda, belgijski napadač Romelu Lukaku, od koga će i večeras prijetiti najveća opasnost ukrajinskom golu.

18.00 Stigle su postave i hrvatski nogometa[i igrat ‘e od prve minute u svakoj utakmici. U ekipi Lokomotiva je bivši Vatreni Vedran Ćorluka, koji svoju momčad prtedvodi kao kapetan, a u početnom sastvu Intera je Marcelo Brozović. Ivan Perišić će čekati svoju priliku s klupe za pričuve Nerazzurra.

U utorak su na rasporedu utakmice drugog kola Lige prvaka u skupinama A, B, C i D. Igrat će se ukupno osam utakmica, od čega će ih se šest igrati u terminu od 21 sat, a dvije od 18 i 55.

U ranijem terminu sastat će se aktualni europski prvak Bayern iz Munchena koji je u prvom kolu u skupini A s ubjerljivih 4:0 pregazio Atletivo Madrid i moskovski Lokomotiv koji je odigrao neodlučeno s austrijskim RB Salzburgom.

