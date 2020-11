Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Diego Maradona (60) preminuo je od srčanog udara, objavili su argentinski mediji.

UMRO JE MARADONA: Otišao je legendarni Diego Armando, jedan od najboljih nogometaša ikad; ‘Zauvijek ćeš biti u našim srcima’

Kako navodi Clarin, Maradona je pretrpio kardiorespiratorni zastoj u svojoj kući u Tigreu u kojoj se oporavljao nakon nedavne operacije na mozgu kojom mu je odstranjen krvni ugrušak.

Diego Maradona has died at the age of 60, his longtime lawyer and agent has confirmed.

• Played in 4 World Cups

• Won 1986 World Cup and Golden Ball

• Won 9 club titles with Boca Juniors (1), Barcelona (3) and Napoli (5)

One of the all-time greats. pic.twitter.com/yv0WtvLDsU

— ESPN (@espn) November 25, 2020