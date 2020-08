UŽIVO, ČETVRTFINALE EUROPSKE LIGE: Man. Unitedu poništen gol, Bayer smanjio zaostatak protiv Intera

Inter – Bayer Leverkusen 2:1

Manchester United – Kopenhagen 1:0

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme na obje utakmice.

45’+1′ Manchester United je zabio Kopenhagenu, poentirao je Greenwood, ali nakon videoanalize pogodak je poništen zbog zaleđa.

25′ Bayer je smanjio na 2:1. Strijelac je Havertz.

21′ Inter je zabio novi gol i ima 2:0 protiv Bayera, strijelac je Lukaku.

20′ Na drugoj utakmici Manchester United dominira i opasno pritišće gol Kopenhagena, koji je u ovim trenucima fokusiran samo na obranu.

15′ Inter vodi, strijelac za 1:0 je Barella koji je neobranjivo pogodio sa 16 metara i doveo Nerazzure u vodstvo.

1′ Počele su utakmice.

Kick-off the week with some #UEL quarter-finals…

Pick four winners 👇👇👇@UKEnterprise | #UELfixtures

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 10, 2020