Borussia Dortmund: Burki, Akanji, Hummels, Piszcek, Guerreiro, Dahoud, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Haaland

Bayern Munchen: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Muller, Gnabry, Lewandowski

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme u Dortmundu.

Pogodak kojim je Bayern poveo pogledajte OVDJE.

43′ GOL Bayern je poveo preko Kimmicha koji je s 18 metara prekrasno lobao Burkija koji je bio predaleko od gol linije.

40′ Novi pokušaj Bayerna, Goretzka je snažno pucao s više od 20 metara, ali Burki brani.

30′ Haaland sada ne može biti ponosan na sebe, bio je u solidnoj prilici, no previše je komplicirao i nije to bilo opasno po Neuerov gol.

Big chance by Gnabry. Denied off the line! (19')

