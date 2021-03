UŽIVO, BITKA ZA ČETVRTFINALE: Bayern ima ogromnu prednost, trojica Hrvata u Londonu se bori za prolazak

Bayern: Nübel – Pavard, Boateng, Alaba, Hernández – Kimmich, Goretzka – Sané, Müller (c), Gnabry – Lewandowski

Lazio: Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Kante, Kovačić, Alonso; Ziyech, Havertz, Werner

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix, Luis Suárez

19:42 – Stigao je sastav Atletica. Grbić i Vrsaljko su na klupi. Kovačić pak igra od prve minute.

Saul starts for Atletico at Stamford Bridge! Lodi and Joao Felix too – Hermoso, Correa and Lemar on bench pic.twitter.com/LZ69leCdz9

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) March 17, 2021