UŽIVO, BARCELONA PROTIV ESPANYOLA: Katalonci kod fenjeraša traže bodove za nastavak utrke s Realom, Rakitić u početnom sastavu

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitić, Sergi Roberto, Messi, Griezmann, Suárez

Espanyol: Diego López, Víctor Gómez, Bernardo, Cabrera, Calero, Dídac, Pol Lozano, David López, Marc Roca, Embarba, Raúl de Tomás

#Culers! Here is your starting XI for #BarçaEspanyol! pic.twitter.com/UVnF0ViVio

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2020