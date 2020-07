UŽIVO, BARCELONA PROTIV ESPANYOLA IGRA UTAKMICU KOJU NE SMIJE IZGUBITI: Espanyol bliže golu, Ter Stegen spašava Katalonce

Barcelona uoči ove utakmice zaostaje četiri boda za prvoplasiranim Real Madridom

UŽIVO

Španjolska prva liga, 35. kolo

Srijeda, 8. srpnja, 22.00

Barcelona – Espanyol 0:0

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitić, Sergi Roberto, Messi, Griezmann, Suárez

Espanyol: Diego López, Víctor Gómez, Bernardo, Cabrera, Calero, Dídac, Pol Lozano, David López, Marc Roca, Embarba, Raúl de Tomás

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme.

Ter Stegen saves an own goal and then Espanyol fires one off the outside of the post! 😨 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2020

44′ Espanyol je sada umalo poveo. Villa je ubacio, a Lenglet skrenuo loptu prema vlastitom golu, no Ter Stegen skreće loptu koja pogađa vratnicu.

42′ Sada je bila panika u kaznenom prostoru Barcelone nakon jednog dugačkog ubacivanja. Embarba je pucao, ali Ter Stegen je siguran. Da je i bilo gola, ne bi se računao jer je dosuđeno zaleđe.

39′ Barcelona ima 75% posjeda lopte, no ne znači im to mnogo jer je rezultat i dalje 0:0.

35′ Već neko vrijeme traje žestoka opsada gola Espanyola, no nema izglednijih prilika.

30′ Messi igra na povučenijoj poziciji no što smo ga navikli gledati, no čini se da mu to odgovara jer potpuno diktira igrom svoje momčadi.

Griezmann threads the needle to Suárez but the Uguruayan's shot is deflected wide! @AntoGriezmann 🧵 @LuisSuarez9 👏👏👏 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2020

27′ Prilika za Suareza. Griezmann je dobro uposlio Urugvajca koji puca, ali branič Espanyola skreće loptu u korner.

25′ Messi je pucao iz slobodnog udarca s 20 metara, ali njegov udarac ide iznad gola.

19′ Igra se opet prebacila pred gol Espanyola; Messi konstantno pokušava nešto napraviti, ali gosti su koncentrirani.

11′ Prvu izgledniju priliku na susretu imali su, poprilično neočekivano, nogometši Espanyola. Embarba je opasno pucao nakon kontre, a Ter Stegen obranio nogom.

9′ Messi je sada krenuo u svoj karakterističan prodor i pokušao uposliti Griezmanna, no branič Espanyola presjekao je njegov ubačaj.

6′ Gotovo cijelo vrijeme devet od deset Espanyolovih nogometaša stoji iza lopte, poprilično je jasno kako će ova utakmica izgledati.

5′ Nogometaši Barcelone su odmah krenuli po vodeći pogodak i imaju loptu cijelo vrijeme u svojem posjedu, no nema ništa od ranog gola, tek su uspjeli zboriti jedan korner.

1′ Počela je utakmica.

21.55 Espanyol u posljednjih šest utakmica nije uspio niti jednom pobijediti. Pet puta je poražen, a jednom je odigrao neodlučeno.

21.35 Stigle su postave, u početnom sastavu Barcelone je dokapetan hrvatske reprezentacije Ivan Rakitić. Ulazak hrvatskog nogometaša u prvih 11 jedina je promjena Quiquea Setiena koju je napravio u odnosu na sastav koji je u prošlom kolu svladao Villarreal s 4-1.

Barcelona u završnici ove sezone vodi veliku borbu s Real Madridom za naslov španjolskog prvaka, a u srijedu ih očekuje “katalonski derbi” s Espanyolom, posljednjom momčadi na ljestvici.

PREDSJEDNIK BARCE NAPAO SAVEZ, MISLI DA POMAŽU REALU U BORBI ZA TITULU? ‘Dobro se vidi da VAR favorizira neke momčadi’

Nogometaši Barce su s uvjerljivih 4-1 (3-1) u nedjelju prošli potencijalno neugodno gostovanje kod Villarreala te ostali na četiri boda zaostatka za vodećim Realom uoči posljednja četiri kola španjolskog prvenstva.

Espanyol na dnu ljestvice

Stoga sada katalonski klu ima imperativ pobjede protiv Espanyola jer bi se momčad Quiquea Setiena pobjedom primakla samo na bod zaostatka za Realom, koji ima utakmicu manje.

S druge strane, Espanyol se nalazi na posljednjem, 20., mjestu na ljestvici i vrlo će teško sačuvati prvoligaški status ove sezone, a čak i s pobjedom protiv Barce ne može prestići pretposljednji Leganes.