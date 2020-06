BARCELONI SAMO REMI PROTIV ATLETICA: Messi zabio 700. gol, ali Madriđani su osvojili vrijedan bod i jako pomogli Realu

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arturo Vidal, Rakitic, Riqui Puig, Messi, Luis Suarez

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Felipe, Lodi, Llorente, Thomas, Saúl, Carrasco, Correa, Costa

90′ + 4′ KRAJ UTAKMICE Barcelone je odigrala 2:2 s Atleticom na svom terenu i sada je u uistinu jako teškoj situaciji u borbi za naslov prvaka s Real Madridom.

90’+1′ Mogli su gosti sada šokirati Barcelonu, ali Parteyjev udarac ide visoko iznad gola.

90′ Igrat će se četiri minute sudačke nadoknade.

86′ U igru je ušao Barcelonin vunderkind Ansu Fati, no pitanje hoće li imati dovoljno vremena da nešto uspije napraviti.

85′ Barcelona ima 73% posjeda lopte u svojim nogama, a Atletico samo 27%, no ta prednost se ne manifestira pretjerano učinkovitim stvarima na travnjaku.

80′ Messi je ubacio iz slobodnog udarca, Busquets pucao glavom, ali ne pogađa okvir gola.

75′ Barcelona pokušava udarcima iz daljine. Opet je pucao Vidal, ali ponovno nije precizan.

73′ Sada je Atletico zaprijetio preko Joaa Felixa, ali pucao je u Ter Stegena.

71′ Prilika za Barcelonu. Vidal je pucao s ruba šesnaesterca nakon brze akcije, ali Čileanac nije bio precizan.

63′ Gotova je utakmica za Rakitića. Setien ga je odlučio povući iz igre i umjesto njega uvesti Sergi Roberta.

63′ Barcelona je imala vodstvo tek nešto manje od 15 minuta.

Goal Atlético. Saúl Ñíguez from the penalty spot. 2-2. 😤

63′ GOL Atletico je izjednačio. Drugi gol je postigao Saul i to ponovno iz jedanaesterca.

55′ Trener Barcelone Setien još nije napravio niti jednu zamjenu, no Antoine Griezmann i Ansu Fati se zagrijavaju pa uskoro možemo očekivati njihov ulazak u igru.

CONGRATULATIONS TO LEO #MESSI FOR SCORING THE 700TH GOAL OF HIS PROFESSIONAL CAREER!

630 🔵🔴

70 🇦🇷

🐐 pic.twitter.com/slHPEwoekA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020