POLUFINALE SVJETSKOG PRVENSTVA, HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 5:6: Očajne Barakude neće braniti svjetsko zlato

Bila je ovo jedna od najlošijih utakmica hrvatske vaterpolske reprezentacije ikada

Hrvatski vaterpolisti poraženi su u polufinalu Svjetskog prvenstva u južnokorejskom Gwangjuu od Španjolske s 5-6 (1-2, 1-2 , 0-2, 3-0).

Bila je to jedna od najlošijih utakmica hrvatske reprezentacije uopće, posebno u napadu, jer su u prve tri četvrtine zabili samo dva gola.

Treća pobjeda Španjolaca nad Barakudama na SP-u

Hrvatska tako neće obraniti naslov svjetskog prvaka, a nisu se ni već u Južnoj Koreji uspjeli plasirati na Olimpijske igre u Tokiju. Španjolska se još jednom pokazala neugodnom na Svjetskom prvenstvu za hrvatske vaterpoliste, jer su i u trećem međusobnom susretu na mundijalima pobijedili “Barakude”.

Kod Hrvatske je Maro Joković postigao tri gola, a Xavi Garcia i Loren Fatović po jedan.

U drugom polufinalu u 11.30 sati igraju Italija i Mađarska. Hrvatska će u subotu igrati za broncu protiv poraženog iz tog dvoboja.

Svjetsko prvenstvo u vaterpolu

Hrvatska – Španjolska 5:6

4. četvrtina

8′ Nije bilo vremena za čudo. Utakmica je završila 6:5 za Španjolsku koja ide u finale.

7′ GOL Fatović je zabio za 5:6. Ima li vremena za čudo?!

6′ GOL Joković je zabio za 4:6, ali čini se da je prekasno za preokret.

5′ Još su tri minute do kraja i izgleda da je sve gotovo – Barakude će ubrzo ispasti u polufinalu.

3′ Stvarno hrvatskim vaterpolistima ne ide. Šetka je sad pucao ravno u protivničkog golmana.

1′ GOL Izvrsno je počelo! Hrvatska ima prvi napad i Joković odmah zabija za 3:6.

1′ Počela je četvrta četvrtina, Barakude moraju ići na sve ili ništa!

3. četvrtina

8′ Kraj treće četvrtine. Potrebno nam je čudo za finale.

5′ Hrvatska je igrača više do sada imala 10 puta. Iskoristila je dvije prilike pa rezultat ne treba čuditi.

4′ GOL Granados zabija i dovodi Španjolsku na plus 4. Grozno ovo izgleda za Hrvatsku.

2′ GOL Hrvatska se stvarno ne snalazi protiv Španjolaca. Mallarach je pogodio za 5:2.

1′ Španjolska je imala prvi napad, ali radi prekršaj u napadu pa su loptu brzo dobili hrvatski vaterpolisti.

2. četvrtina

8′ Završila je i druga četvrtina.

7′ GOL Ponovno je Hrvatska zabila pred kraj četvrtine, sada je pogodio Garcia za 4:2.

6′ Ovo sad već jako loše izgleda. Munarriz je zabio za 4:1.

5′ Sada Barakude nisu imale sreće. Beniću je prvo Lopez obranio, a zatim je hrvatski vaterpolist pogodio vratnicu.

2′ GOL Tahull je zabio za 3:1, Barakude nikako ne uspijevaju uspostaviti svoju igru i jako se muče protiv Španjolaca.

1′ Hrvatska ima prvi napad. Garcia je pucao, ali Lopez je obranio.

1. četvrtina

8′ Kraj prve četvrtine.

7′ GOL Barakude su pred kraj prve četvrtine zabile. Joković je strijelac.

7′ GOL Španjolci ponovno zabijaju. Sada je pogodio Mallarach.

6′ GOL Španjolska vodi. Prvi gol na utakmici postigao je Perrone.

4′ Jako se nervozno igra u Južnoj Koreji, obje ekipe ne žele pogriješiti na početku.

3′ Bez pogodaka na početku. Bijač je izvrsno obranio jedan udarac Španjolaca koji su malo prije pogodili i okvir gola.

1′ Španjolska je imala prvi napad, Hrvatska se obranila.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u četvrtak od 10 sati igra polufinalnu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Španjolske. Barakude na SP-u brane zlato, a do polufinala je Hrvatska stigla nakon što je pobijedila Njemačku u četvrtfinalu 10:8.

Protiv Nijemaca Hrvatska nije odigrala najbolje što je mogla i sigurno da će za prolazak u finale trebati mnogo bolje.

KRITIKE NAKON ŠTO SU BARAKUDE IZBORILE POLUFINALE: ‘Apsolutno ništa od onog što smo se dogovorili nije funkcioniralo’

“Izvukli smo se na kraju, ali mislim da smo svjesni da u polufinalu moramo biti mnogo bolji. Bolji će, uostalom, biti i suparnik. Glavno je da smo se izvukli. Ipak je pritisak veliki, favoriti smo, svi nas stavljaju u tu ulogu što je i razumljivo. Ipak, glavno je da smo pokazali karakter i izvukli pobjedu. Mislim da imamo kvalitetu dobiti i Španjolsku”, kazao je Loren Fatović nakon utakmice s Njemačkom.

‘Znamo što će pokušati’

Izbornik Ivica Tucak poštuje Španjolsku, ali vjeruje da će Barakude igrati novo finale. “To je utakmica koja nama znači sve. Tako će i oni u nju ući. Imaju nekoliko sjajnih igrača. Danas su dali nekoliko golova s pozicije centra i na to ćemo morati obratiti pozornost. Jaka je to reprezentacija koja je odnijela srebro s prošlog Europskog prvenstva. Ove godine smo ih pobijedili dva puta. U Beogradu relativno glatko prije otprilike svega tri tjedna. No to ništa ne znači”, prenosi njegovu izjavu 24sata.

“Otprilike znamo što igraju i što će pokušati odigrati s nama. Vjerujem da ćemo u utakmici pobijediti. Nema druge nego vjerovati. Želim pobjedu, kao što je žele i svi dečki, to je sigurno”, poručio je.