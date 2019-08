1.HNL, DINAMO – GORICA 3:1: Modri sigurno odradili generalku za Mađare, ali Bjelica se našao u neočekivanim problemima

Dinamo je ostao stopostotan u HNL-u

Nogometaši Dinama zadržali su stopostotni učinak u prvoj HNL i nakon 3. kola zahvaljujući 3-1 (1-0) domaćoj pobjedi protiv Gorice u petak.

Nogometaši Dinama tako su ostvarili pobjedu u posljednjoj utakmici prije dvoboja s Ferencvarošom u 3. pretkolu Lige prvaka sljedeći tjedan, ali trener Bjelica ne može biti zadovoljan što je igru protiv Gorice napustio pouzdani branič Emir Dilaver u prvom poluvremenu.

Dinamo je poveo sredinom prvog poluvremena sretnim pogotkom Olma čiji je udarac s više od 20 metara u 22. minuti na putu prema vratima dodirnuo obrambenog igrača Gorice, promijenio smjer i prevario Kahlinu. Na 2-0 povisio je Moro u 57. minuti jakim udarcem glavom nakon kornera kojega je izveo Olmo, dok je treći gol za Dinamo postigao Gojak u 83. minuti nakon odlične akcije Gavranovića i Majera.

Poraz Gorice ublažio je Lovrić koji je sjajno oslobodio dvojice domaćih igrača i potom prizemnim udarcem sa 15-ak metara pogodio suprotni kut Livakovića kojemu je to prvi primljeni pogodak ove sezone.

Vodeći Dinamo ima devet bodova, tri više od drugog Hajduka i treće Rijeke koji imaju po utakmicu manje, dok je Gorica četvrta s četiri boda.

3. kolo Prve hrvatske nogometne lige

Dinamo – Gorica 3:1

Dinamo: Livaković, Moubandje, Lešković, Dilaver, Stojanović – Šitum, Moro, Majer, Olmo, Atiemwen, Petković

Gorica: Kahlina, Čabraja, Jovičić, Čelić, Muhammed, Maslowski, Marina, Lovrić, Miya, Dvorneković, Ndiaye

90′ Gotova je utakmica, Dinamo je pobijedio 3:1.

86′ Gorica je odmah uzvratila i zabila za 3:1, za goste je pogodio Lovrić.

83′ Dinamo vodi 3:0. Gojak je strijelac! Zabio je nakon što ga je izvrsno pronašao Majer.

72′ Smirila se igra, ali Dinamo i dalje kontrolira zbivanja na terenu.

65′ Moro puca nakon gužve u šesnaestercu, ali ništa od toga.

59′ Vrlo brzo nakon drugog, Dinamo je mogao i do trećeg gola. Petković je pucao iz blizine, ali Kahlina izvanredno brani.

57′ GOL Dinamo je udvostručio vodstvo. Glavom je zabio Moro nakon ubačaja Olma iz kornera.

51′ Majer igra izvrsnu utakmicu i postaje jasno zašto ga je Dinamo doveo.

50′ Dinamo je imao priliku. Majer je prošao i ubacio, ali udarac Atiemwena zaustavio je blok.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme.

37′ Ponovno je Dinamo bio blizu. Udarcem iz daljine pokušao je Majer, ali nije to išlo u okvir gola.

29′ Gorica je zaprijetila, pucao je Lovrić, a Livaković sigurno obranio.

28′ Nakon pogotka se ništa nije promijenilo. Dinamo dominira i pokušava zabiti, a Gorica se brani.

22′ GOL Dinamo vodi, a pogodak je udarcem s 20 metara postigao Dani Olmo!

16′ Vrlo loša vijest za Dinamo, ozlijedio se pouzdani branič Dilaver i zamijenio ga je Perić.

11′ Veliki pritisak Modrih na počtku, očito su odlučili što prije riješiti pitanje pobjednika u ovoj utakmici.

10′ Dinamo je mogao povesti, u izvrsnoj prilici bio je Atiemwen, ali nije se dobro snašao i vratar Gorice Kahlina je otklonio opasnost.

5′ Na samom početku susreta nije bilo uzbuđenja, iako Dinamo ima inicijativu, ali ne ulazi u rizik.

1′ Počela je utakmica na Maksimiru.

19.40 Također, u ekipi Dinama zaigrat će od prve minute švicarski nogometaš François Moubandje koji je ljetos stigao na Maksimir kao veliko pojačanje i mlada nada hrvatskog nogometa Lovro Majer.

19.34 Utakmica počinje za manje od pola sata i poznati su sastavi. Glavna vijest je povratak fenomenalnog Španjolca Danija Olma u prvu momčad Dinama.

U prvoj utakmici trećeg kola Prve hrvatske nogometne lige u petak u 20 sati na Maksimiru će igrati aktualni prvak Dinamo i Gorica.

Uoči ovog dvoboja Modri su prva momčad na tablici s dvije pobjede u prva dva kola, dok je Gorica četvrta s pobjedom i remijem u prva dva kola.

“Lani su Goričani bili iznenađenje za sve, jako mi je drago da je moj kolega Jakirović napravio jednu kvalitetnu momčad, u kvalitetnoj atmosferi i u dobroj sredini. I da momčad Gorice nastavlja ove sezone tamo gdje je stala prošle sezone. Mi se nadamo pobjedi, vjerujemo da ćemo imati dovoljno snage iako se suprotstavljamo jednoj vrlo dobroj momčadi, koja ima jako dobru tranziciju, nogometaše koji mogu riješiti utakmicu svojim kvalitetom. Lovrić, Zwolinski, Miya, Ndiaye, to su u HNL-u igrač “top of the top”. No, vjerujem da će naši igrači koji istrče na teren biti bolji i da ćemo pobijediti”, prenose izjavu trenera Dinama Nenada Bjelice Sportske novosti.