UVJERLJIVO JEDNA OD NAJGORIH OZLJEDA IKAD: MMA borcu suparnik otkinuo prst. Prizori zaista nisu za svačije oči

Svašta smo do sada vidjeli u MMA kavezima, ali ovo zasigurno spada među najodvratnije prizore ikada. Naime, na CFFC eventu u borbi između Khetaga Pileva i Devina Goodalea, Pilev je pretrpio jednu od najgorih ozljeda ikada viđenih na sportskim borilištima.

Goodale je opalio jedan middle-kick koji je Pilev blokirao rukom. U tom trenutku slomljen mu je prst i na snimci se vidi kako je on primijetio, ali je nastavo borbu s takvim prstom.

The second kick is where the finger gets broken #CFFC94 pic.twitter.com/7AeJktkJuk

— Jim (@ItAlways420) April 2, 2021