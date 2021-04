UVJERLJIVO JEDAN OD NAJBIZARNIJIH MMA PORAZA POSLJEDNJE VRIJEME: ‘Senegalska zvijer’ konačno srušena, ali način je dosta neobičan

Reug Reug je do sada bio velika zvijezda, nadolazeći hit-borac, ali ovaj put je vrlo loše prošao protiv Grišenka

U četvrtak je održana nova MMA priredba “ONE on TNT 4”, a posebno je zanimljiva bila treća borba te večeri jer u njoj su sudjelovali do tada neporaženi teškaši, Kirill Grišenko i Oumar Kane, poznatiji kao “Reug Reug” ili “Senegalska zvijer”.

Reug Reug je do sada bio velika zvijezda, nadolazeći hit-borac, ali ovaj put je vrlo loše prošao protiv Grišenka. Međutim, nije baš najjasnije što se dogodilo i kako je Kane pao.

Naime, na kraju druge runde došlo je do razmjene udaraca i to sve do zvuka zvona, a nakon toga je Reug Reug legao na pod i uhvatio se za vrat. Reuga su zatim preuzeli liječnici, a sudac je morao prekinuti borbu.

Stvar je zapravo bizarna jer u toj razmjeni udaraca nije se činilo da je Reug primio ikakav nezgodan udarac koji bi ga onesposobio, a kamoli prekinuo borbu. Evo prosudite sami.