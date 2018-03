UTUČENI CVITANOVIĆ TEŠKO PRONALAZIO RIJEČI: ‘Što da kažem suvislo, jako nas boli ovaj poraz i neću ulaziti u neke odluke’

Trener Dinama Mario Cvitanović prilično je utučen stigao je pred novinare.

U odgođenom susretu 23. kola hrvatskog prvenstva Rijeka je na Rujevici deklasirala Dinamo 4-1. Susret su osim prekrasnih pogodaka obilježile dvije katastrofalne pogreške Modrih. Vratar Dominik Livaković praktički je poklonio gol za 1:1, dok je u drugom poluvremenu Nikola Moro dodao Antoniju Čolaku nakon čega je Heber postigao pogodak. Uz sve to Modri su od 27. minute igrali s igračem manje jer je Lešković zbog dva žuta morao napustiti travnjak. Očekivano Mario Cvitanović prilično utučen stigao je pred novinare.

VIDEO, POTOP DINAMA NA RUJEVICI: Rijeka s igračem više stigla do velikog preokreta, dvije katastrofalne pogreške pokopale Modre

Stigla kazna

“Čestitam Rijeci na pobjedi, a ne znam kako bih komentirao utakmicu. Što da kažem suvislo, a da ne ispadne smiješno. Dobro smo otvorili susret i poveli 1:0. Što možemo reći sada nakon 4:1”; poručio je trener Dinama i nastavio.



Pogledaj fotogaleriju

“Minimalno tri poklonjena gola, crveni karton… Neću ulaziti u neke odluke. Mislim da smo inzistirali bez obzira na to sve skupa. Što reći pametno i suvislo nakon ovakvog rezultata. Ovo je velik poraz, boli i nije dobro za nas. Rekao sam to i igračima u svlačionici. Nikako nije dobro. Pustimo pouke i to da naučimo nešto iz svake utakmice. Svaka utakmica nosi svoje, u svakoj se događaju ovakve stvari, ali danas su takve stvari bile vidljive i kažnjene. Morat ćemo donositi neke odluke”, završio je.