UTUČENI BURIĆ PRONAŠAO RAZLOGE BOLNOG PORAZA: ‘To je već nekoliko utakmica tako’

Posljednji put Splićanima se to dogodilo prije devet godina

U derbiju osmine finala hrvatskog nogometnog Kupa Gorica je na svom travnjaku pobijedila Hajduk sa 2-1 i po prvi put u svojoj povijesti stigla do četvrtfinala Kupa, dok je Hajduk tek treći put ispao već u osmini finala.

Domaćin je poveo 64. minuti sjajnim golom Kristijana Lovrića iz slobodnog udarca sa 25 metara, a korak bliže pobjedi domaćin je stigao u 85. minuti kada je Joey Suk iz kontre zabio za 2-1. Tračak nade Hajduku je donio Stanko Jurić u 88. minuti, no više od toga nije išlo.

Navijači Hajduka s ogorčenjem su dočekali takav rasplet utakmice, a teško da će ih utješiti riječi trenera Damira Burića.

“Gorica nam je pokazala što znači efikasnost. Mi smo u prvom dijelu dominirali, ali nismo to kapitalizirali. Gorica je zabila iz prve prilike. Nije mi jasno što se dogodilo u drugom poluvremenu. Moramo to analizirati, u prvom dijelu je bilo dobro. Fali nam kilerski instinkt, ali to je već nekoliko utakmica tako”, rekao je Burić, čije riječi prenosi Dalmatinski portal.

Jakirović slavi

Poručio je i kako je normalno da su navijači razočarani.

“Neke stvari ne možeš korigirati, razočaranje je veliko. U svlačionici su svi utučeni, moramo se dignuti i u subotu pokazati lice iz prvog poluvremena. Jedino pozitivno je da je utakmica opet u subotu”, kazao je trener Hajduka.

“Prvo poluvrijeme nismo bili dobri. Hajduk je dominirao i jedva sam čekao da završi. Uveli smo Lovrića i Steenvordena i sve je bilo drukčije. Hajduk ima dobre linije kretnje u fazi napada. Sjeckali su nas, nisu nam dali ništa. U drugom dijelu smo bili hrabriji, onda je i njima bilo teže. Europa? Sad smo među osam, čeka nas ždrijeb. Bolje imati ciljeve i gledati ove ispred nas“, poručio je pak trener Gorice Sergej Jakirović.