UTRKA ŽIVOTA NAŠEG FILIPA ZUBČIĆA: Najbolji hrvatski skijaš završio na postolju, ponovio je rezultat iz prošle sezone

Zubčić je tako ponovio prošlogodišnji plasman u Adelbodenu kada je također bio drugi

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je drugo mjesto u veleslalomu za Svjetski kup voženom u petak u švicarskom Adelbodenu, on je za pobjednikom Francuzom Alexisom Pinturaultom zaostao 1.04 sekunde, dok je od trećeg Švicarca Marca Odermatta bio brži za sedam stotinki.

Zubčić je tako ponovio prošlogodišnji plasman u Adelbodenu kada je također bio drugi iza Slovenca Žana Kranjeca.

Nakon što je u prvoj vožnji ostvario treće vrijeme sa 97 stotinki iza Pinturaulta, a samo jednom iza Odermatta, Zubić je odlično odvezao i drugu vožnju u kojoj su od njega brži bili samo Pinturault i Austrijanac Roland Leitinger, ali samo za sedam, odnosno četiri stotinke, pa je uspio preskočiti Odermatta te po treći put u karijeri doći do drugog mjesta u veleslalomu u Svjetskom kupu. Uz dva druga mjesta iz Adelbodena, ima i drugu poziciju iz Hinterstodera prošle sezone.

Zubčiću je ovo šesto postolje u karijeri, ima i dvije pobjede, lani u Yuzawa Naebi te prije mjesec dana u Santa Caterini gdje je dva dana potom bio i treći.

U redoslijedu veleslalomaša Zubčić je ostao treći sa 288 bodova, vodeći Odermatt ima 350, a drugi Pinturault 340.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa Zubčić je četvrti sa 375 bodova. Ispred njega su Pinturault sa 575, Norvežanin Alexander Aamodt Kilde sa 515 i Odermatt sa 451.

Novu priliku za odličan rezultat Zubčić će imati već u subotu kada je u Adelbodenu na programu još jedan veleslalom.

UŽVIO DRUGA VOŽNJA

14:10 – Pinturault je jako malo izgubio na prvom prolazu, na drugom je povećao na 1.03 prednosti, na trećem je imao 0.93 i u cilj ulazi s 1.04 i prvi je. Ali svaka čast našem Zubčiću ovo je golemi uspjeh.

14:08 – Odermaat je prvo prosuo prednost, zatim je nadoknadio na drugom prolazu, da bi na trećem malo povećao razmak i Odermaat u cilj ulazi kao drugi sa 0.07 zaostatka.

14:05 – Zubčić je imao 0.84 stotinke prednosti, na prvom prolazu je povećao na 1.19, na drugom je to malo palo na 1.12, zadržao je brzinu i na trećem je zadržao više od sekunde i u cilj ulazi kao prvi! Kakva vožnja 1.17 prednosti!

14:03 – Ford je odmah u prvom prolazu izgubio gotovo svu prednost i do drugog prolaza već je bio u gubitku. Na koncu je drastično povećao zaostatak na trećem prolazu i u cilj je ušao kao sedmi. Sada je naš Filip.

14:01 – Murisier je brzo izgubio svu prednost i na kraju je završio na drugom mjestu, još malo pa je i naš Zubčić na redu.

15:59 – Cochran-Siegle je odmah izgubio svu prednost, gotovo sekundu je izgubio do pola vožnje i na kraju je završio sedmi.

15:57 – Haugen je također imao veliku prednost, koju je istopio do kraja i na koncu je završio na četvrtom mjestu.

15:55 – Kristoffersen je potrošio svu prednost i natukao zaostatak te je završio četvti. Kilde je prvi još uvijek, sjajno je čovjek odvozio.

13:50 – Nastavlja se utrka. Meillard je sjajno vozio, ali prosuo je svu prednost do zadnjeg prolaza i završava na drugom mjestu. Napeto, napeto.

13:47 – Kilde odmah skida Braathena s prvog mjesta. Odlična vožnja. Braathena su morali iznijeti na nosilima, čini se da nije baš tako bezazleno.

13:45 – Braathen je odvozio maestralno, najbolja vožnja u drugom dijelu i ušao je u cilj s 0.38 prednosti. Ali doživio je Braathen nezgodnu prilikom ulaska u cilj, jako je nezgodno pao i to na glavu. Nadamo se da je sve OK.

13:44 – Tonetti je imao 0.19 prednosti na zadnjem prolazu i zamalo je skinuo vodećeg, ali zakačio doslovce pretposljednja vrata prije cilja. Kakva nesreća za Talijana. Strašno!

13:42 – Read je imao veliku prednost, ali ona se topila sve do samog kraja i na koncu je završio na petom mjestu.

13:38 – Opa! Bissig je nezgodno pao i završio je u zaštitnoj ogradi. Čini se kao da mu je zapela skija za snijeg. Nije niti dodirnuo vrata, a nije niti proklizao.

13:37 – Muffat-Jeandet startao je s golemom prednosti, ali isto ne uspijeva skinuti Austrijanca… Pa tko će više?

13:34 – Solheim nije uspio, a bio je jako blizu. Drugi je ušao u cilj.

13:32 – Andrienko je imao pola sekunde prednosti i odmah je gotovo sve izgubio. Na kraju je završio sedmi. Leitinger je za sada nedodirljiv. Odlična vožnja.

13:30 – Hasser je zakačio vrata i diskvalificiran je.

13:30 – Faivre je odlično odvozio cijelu stazu i pogriješio je pred sam kraj te je završio četvrti.

13:29 – Hadalin je peti, također s golemim zaostatkom.

13:28 – De Aliprandini je relativno dobro vozio, imao je vrlo mali zaostatak kroz cijeli spust i na kraju je završio drugi s 0.48 zaostatka.

13:26 – Sarrazin je imao veliku prednost, ali sve je ispustio, povećao zaostatak i završio osmi. Bit će zanimljivo vidjeti do kada će Austrijanac biti na prvom mjestu.

13:25 – Radamus je treći u cilju. Sjajna je to bila vožnja Leitingera.

13:24 – Schwarz je također prosuo svu prednost i završio drugi.

13:22 – Bosotti je imao finu prednost, ali na koncu je sve ispustio i završio je na trećem mjestu.

13:21 – Schmid je drugi, 1.06 zaostatka. Čini se da će se skijaši dosta namučiti da skinu Leitingera.

13:20 – Favrot je imao malu prednost na početku, samo tri stotinke, ali sve je to prosuo i završio drugi sa 1.22 zaostatka.

13:18 – Leitinger ima golemih 1.23 prednosti i uvjerljivo je prvi. Vrlo dobra vožnja.

13:17 – Sette je bolji ima 0.44 prednosti.

13:15 – Philp je prvi krenuo niz stazu. I završio je s vremenom 2:22.95. Vidjet ćemo koliko je to dobro.

Na prvom prolaznom vremenu Zubčić je za Pinturaultom zaostajao samo jednu stotinku, do sredine staze zaostatak je narastao na 26 stotinki, da bi se u donjem dijelu zaostatak našeg skijaša dodatno povećao do gotovo sekunde.

Zubčić je prije godinu dana upravo u Adelbodenu ostvario svoje prvo postolje u Svjetskom kupu u karijeri kada je veleslalomsku utrku okončao na drugoj poziciji iza Slovenca Žana Kranjeca koji u petak nije nastupio zbog bolova u leđima.

Druga vožnja na programu je od 13.15 sati.

UŽIVO PRVA VOŽNJA

11:10 – Feller je odustao, izletio je sa staze. To je to za sada do druge vožnje.

11:08 – Borsotti je ušao kao 19. u cilj, bilo bi još bolje da se nije spetljao.

11:07 – Tonetti je iznenadio sve i zauzeo je 12. mjesto.

11:05 – Brennsteiner ima više od četiri sekunde zaostatka… Dovoljno je samo to reći.

11:02 – Philp je doskijao 21. u cilj.

11:01 – Sarrazin je na 16. mjestu.

10:59 – Zampa je predzadnji u cilju…

10:57 – Favrot je 18. sada, šanse da se itko od preostalih skijaša približi vrhu gotovo su nikakve.

10:54 – Leitinger je još gori, stotinku manje od tri sekunde zaostatka je imao. Zadnji je, dakako.

10:52 – Evo nam legendarnog Teda Ligetyja, a on također nije baš najbolje odvozio, štoviše katastrofalno je odvozio i na posljednjem je 18. mjestu.

10:48 – Ustao je McGrath, sve je u redu. Doskijat će do cilja.

10:47 – A joj, McGrath je nezgodno pao, zapeo je za vrata, i zatim se zabio u ogradu. Nadamo se da je sve u redu s Norvežaninom, pad je izgledao nezgodno.

10:47 – Read je loše odvozio i na 12. mjestu je.

10:45 – Murisier niti blizu vrhu, ali nije loše, sada je on na petom mjestu.

10:44 – Cochran-Siegle probio se na peto mjesto, odlična vožnja za startni broj 17.

10:42 – Schwarz je loše odvozio, na 13. mjestu je. Sada se vidi koliko je Zubčićeva vožnja bila dobra, nitko ne može unutar sekunde zaostatka.

10:38 – Meillard nije loše odvozio i završio je na sedmom mjestu.

10:36 – Opa… Caviezel je izletio sa staze, proklizao je i zamalo se zabio u zaštitnu ogradu. Ali srećom sve je u redu.

10:35 – Schmid niti blizu vrha, završio je utrku na 12. mjestu, posljednjem dakle.

10:33 – Kilde također niti blizu vrhu, tek je sedmi.

10:31 – Muffat-Jeandet je osmi. Teško da će netko od sljedećih skijaša ozbiljnije ugroziti našeg skijaša.

10:30 – Faivre je osmi, nitko za sada nije ugrozio našeg skijaša.

10:28 – Braathen je imao golem zaostatak i na sedmom je mjestu. Zubčić je za sada sjajan treći i zapravo je odlično odvozio.

10:26 – De Aliprandini je vrlo loše odvozio i završio je na sedmom, posljednjem mjestu.

10:25 – Odermatt za dlaku skida Zubčića, jednu stotinku je bolji.

10:23 – Kristoffersen je posljednji s velikim zaostatkom. Zubčić je, čini se, bezrazložno nezadovoljan vožnjom.

10:21 – Haugen je čak 1.42 stotinke u zaostatku, Filip je vrlo dobar drugi.

10:19 – Zubčić je sjajno krenuo, samo stotinku je imao zaostatka, zatim je malo povećao na 26 stotinki zaostatka, na trećem prolazu je imao 64 stotinke i na kraju 0.97 stotinki. Nije baš zadovoljan Filip, ali odlično je Pinturault odvozio.

10:18 – Da, da, ogroman zaostatak ima Ford, čak sekundu i 15 stotinki. Dobro je vozio Pinturault.

10:16 – Pnturault je ušao u cilje s 1:09.94 i čini se da je dobro odvozio.

10:15 – Počela je utrka. Prvi starta Pinturault, a naš Zubčić kreće treći.

9:25 – Najbolji hrvatski skijaš nastupit će sa startnim bojem tri, iza iza Francuza Alexisa Pinturaulta i Amerikanca Tommyja Forda te je jedini naš predstavnik koji će biti danas na startu.

9.24 – Zubčić je trenutačno treći u poretku veleslaloma. Vodi Odermatt s 290 bodova, Pinturault je drugi s 240, a Zubčić ima 208.