UTAKMICA LIVERPOOLA I ATLETICA KRIVA JE ZA SMRT 41 OSOBE? Englezi došli do zastrašujućeg zaključka

UtakmIca između između Liverppola i Atletico Madrida u Engleskoj u osmini finala ovosezonske Lige prvaka odigrala se u ožujku pred punim tribinama. Susretu je prisustvovalo preko tri tisuće španjolskih navijača, a sada Englezi smatraju da je taj susret kriv za 41 smrt od koronavirusa.

‘TO JE BILA VELIKA GREŠKA, NAVIJAČI NISU SMJELI BITI TAMO’: Zbog ove utakmice Španjolci su bačeni na koljena

Kako piše Sunday Times, baš se ta utakmica povezuje s rastom oboljelih u području oko grada Liverpoola i razlog zašto su preminule 41 osobe 25 do 35 dana nakon nje.

'Analysis of NHS data shows the Anfield game led to 41 deaths between 25 to 35 days later.'

While Cheltenham festival has also been linked to 37 coronavirus-related fatalities in data-modelling'

Let it not be forgotten that this was govt policy…https://t.co/iOUhcSvbNa

— Brexitshambles (@brexit_sham) May 24, 2020