Iz Švicarskog saveza su rekli što bi moglo uzrokovati otkazivanje susreta u St. Gallenu

Hrvatska nogometna reprezentacija trebala bi u srijedu OD 20.45 igrati prijateljsku utakmicu sa Švicarskom, no ona možda neće biti održana.

Razlog je taj što je švicarski reprezentativac Xherdan Shaqiri u utorak bio pozitivan na testiranju na koronavirus.

OFFICIAL: The Swiss FA announce that Liverpool winger Xherdan Shaqiri has tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/wNBhb02EcN — B/R Football (@brfootball) October 6, 2020

Prije no što je Shaqiri dobio rezultate i saznao da je pozitivan, on se družio s ostalim suigračima iz reprezentacije. Iz tamošnjeg Saveza tvrde da to za sada nije razlog za otkazivanje utakmice, ali da bi do toga moglo doći ako još neki nogometaši pokažu simptome zaraze ili ako vlasti odluče da se susret ne održi.

‘Bila bi to prava šteta’

Na susretu će biti oko pet tisuća gledatelja, a načelnik St. Gallena Karl Güntzel, ističe da nema straha od širenja zaraze s nogometaša na nekog u publici.

“Šteta je da otkazujemo utakmicu zbog jednog pozitivnog testa, pa do kada si to možemo priuštiti? Ne možemo paralizirati ekonomiju “, rekao je Guntzel, a prenosi švicarski Top Online.

Vijećnik oporbene stranke Basil Oberholzer razmišlja na sličan način i ističe da je poštivanje pravila ključno za sprečavanje zaraze.

“Postoje pravila za stadione. Navijačima je povratak dozvoljen tek nedavno i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Situacija je takva da se trebamo držati pravila što bolje znamo i umijemo”, poručio je Oberholzer.