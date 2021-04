UTAH SVLADALA SACRAMENTO KINGSE, BOGDANOVIĆ SE ISPROMAŠIVAO: Šarić stigao do velikoj jubileja

Košarkaši Utah Jazza svladali su Sacramento Kingse 128:112, uz osam koševa hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića i postali prva momčad koja je u ovoj sezoni NBA-a došla do 40. pobjede.

CLIPPERSI SA ZUBCEM PREGAZILI HOUSTON: Tatum se upisao u povijest, nezustavljivi Zion presudio Philadelphiji

Bogdanović je protiv Kingsa imao još jednu slabu šutersku večer. Pogodio je samo dva od osam pokušaja i sve četiri trice.

No, pogodio je sva četiri slobodna bacanja i tako utkmicu završio s učinkom osam koševa, šest skokova i tri asistencije.

U Phoenixsu su Sunsi pobjedili Washington Wizzardse 134:106, a hrvatskom košarkašu Dariju Šariću to je bila jubilarna 100. utakmica za Sunse.

Today Dario Šarić plays his 100th game with Phoenix Suns for a total of 340 in the NBA with 3 teams (76ers and Timberwolves) pic.twitter.com/2N0Kx35ORX

— Top Data NBA (@TopDataNBA) April 11, 2021