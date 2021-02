Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je sjajnu utakmicu u pobjedi svojeg Utah Jazza nad Atlanta Hawksima 112:91.

Bogdanovićevi Jazzersi su u zaostatku bili samo u početnim trenucima, kada su Hawksi poveli 2:0, no to je trajalo jako kratko i nakon toga su zagospodarili parketom i vodili do krja utakmice. Njihovo vodstvo u jednom trenutku je iznosilo i čak 26 koševa.

Jordan Clarkson scores 23 points, while Bojan Bogdanovic adds 21, as the Jazz cruise to its 13th win in their last 14 games with a 112-91 victory over Atlanta. https://t.co/f5UnSCXxia pic.twitter.com/10eAVBWByw

— Dana Greene (@dana_greene) February 5, 2021